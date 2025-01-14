Любители брендов засмотрелись на Китай

Почти треть одежды и обуви из-за границы российские покупатели в 2024 году заказали из Китая. Например, у сервиса CDEK.Shopping в общем объеме трансграничной торговли доля этой страны за год увеличилась почти втрое. До этого лидером были США. Потребители чаще заказывают товары из категории фешен из-за рубежа, поскольку зачастую это выгоднее, чем покупка такой же продукции в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам 2024 года в общем объеме всех заказанных за границей пользователями CDEK.Shopping товаров категории фешен на Китай пришлось 29%, что на 19,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем в позапрошлом году, следует из данных сервиса. На втором месте — США с долей в 24,5%, или на 13,5 п. п. меньше год к году. Эта ситуация существенно отличается от того, что было в 2023 году, когда КНР в списке стран, откуда россияне заказывали одежду и обувь, была на третьем месте, а США — на первом.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс также наблюдает рост заказов из-за рубежа одежды и обуви со стороны российских потребителей, несмотря на то что с апреля 2024 года норма беспошлинного ввоза товаров для физлиц сократилась с €1 тыс. до €200. По словам эксперта, часть покупателей из РФ переориентировались на заказы товаров из-за рубежа напрямую после ухода иностранных брендов с российского рынка. Хотя они все еще могут покупать точно такие же товары на российских маркетплейсах, но ассортимент ушедших брендов там не эквивалентен предложению в их фирменных магазинах, выбор зачастую ограничен более дешевыми и базовыми позициями, добавляет госпожа Лебсак-Клейманс.

В FCG отмечают, что на рост интереса к продукции из Китая влияют гибкость и оперативная адаптация местных поставщиков под российский спрос, привлекательные цены, а также политическое и экономическое сближение КНР и РФ в целом. Кроме того, добавляет Анна Лебсак-Клейманс, заказы товаров из Китая доступны для российских покупателей и просты в оплате. Некоторые китайские маркетплейсы предлагают интеграцию локальных систем оплаты и оптимальную конвертацию валют, уточняет она.

Однако основатель агентства диджитал-маркетинга в Китае Mates China Анастасия Наседкина отмечает, что проблемы с международными платежами — все еще самое большое препятствие, мешающее импорту китайской одежды. К началу осени 2024 года доля Китая в общих расчетах продавцов, работающих на российских маркетплейсах, снизилась на 16,7 п. п. год к году (см. “Ъ” от 1 октября 2024 года).

На фоне сужения выбора и роста цен на внутреннем рынке число заказов импортной одежды и обуви в 2024 году увеличилось на 47% год к году, подсчитали в CDEK.Shopping. По данным Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), весь объем российской интернет-торговли за январь—ноябрь 2024 года достиг 7,9 трлн руб., из этой суммы пока только 241 млрд руб., или 3% от общего оборота рынка, приходится на трансграничную торговлю. По данным АКИТ, в списке популярных товаров в иностранных интернет-магазинах по-прежнему остаются цифровая и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, товары для красоты, автозапчасти. Доля одежды и обуви в денежном измерении составила 10,4% от всех трансграничных покупок, или 25 млрд руб.

Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group (развивает сети магазинов Street Beat, Amazing Red, Hiker) Тихон Смыков считает, что рост сегмента трансграничной торговли в e-commerce может вынудить традиционные розничные магазины адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Это проявится в изменении ассортимента товаров, улучшении качества обслуживания клиентов и расширении онлайн-присутствия, что само себе плюс для отрасли. Директор по маркетингу Fashion House Group (развивает сеть одноименных аутлетов) Константин Анисимов считает, что онлайн-сегмент не просто конкурирует с офлайном, а становится важным элементом в стратегиях крупных брендов.

Виктория Колганова