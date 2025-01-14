Туристы разъехались за визами

С увеличением выездного турпотока на 13% за 2024 год резко подскочил спрос российских граждан на оформление деловых и туристических виз, особенно в Японию и Китай. Рост по странам Шенгенского соглашения из-за ужесточения визовых требований сдержанный, в случае с США наблюдается заметное падение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Число обращений россиян за визами Японии по итогам 2024 года выросло в 2,7 раза год к году, Китая — на 37%, подсчитали в агентстве делового туризма Continent Express. Это самая выраженная динамика среди стран. В «Аэроклубе» зафиксировали увеличение числа запросов на визы Японии в 2,7 раза, Китая — почти в два раза. По Китаю объем запросов в 3,5 раза превзошел спрос на шенгенские визы, говорит управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова. Исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина замечает, что в целом спрос на визы зарубежных стран за прошлый год вырос на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Такая ситуация наблюдается в контексте общего увеличения выездного турпотока. В 2024 году россияне совершили на 13% больше путешествий за рубеж, чем годом ранее, подсчитали в МТС Travel. Самыми быстрорастущими странами, по данным аналитиков, стали Вьетнам (рост в 2,8 раза год к году), Маврикий (в 2,2 раза), Китай (в 2,1 раза), Марокко (на 81%) и Япония (на 80%). Замдиректора визово-миграционного департамента Continent Express Юлия Отвагина говорит, что деловой турпоток за рубеж в 2024 году в целом вырос на 26%.

Спрос на визы следует за экономической и геополитической ситуацией: меняются страны-партнеры и, соответственно, популярные направления, поясняет госпожа Липатова. Важным фактором она называет наличие транспортного сообщения.

Влияние на путешественников оказывает и сам процесс выдачи визы. Татьяна Леньшина замечает, что процедура оформления документов для Японии в прошлом году упростилась: оплаченная бронь отеля перестала быть обязательной (см. “Ъ” от 9 декабря 2024 года). Процесс оформления китайских виз, по ее словам, проходит быстро и не вызывает сложностей у заявителей.

Со странами Шенгенского соглашения ситуация обратная. «Сохраняются сложности со слотами на подачу документов весной—осенью, появляются новые требования к документам — стала требоваться выписка о трудовой деятельности за последние десять лет, чеки об оплате отелей и билетов»,— говорит госпожа Липатова. Безработные заявители, по словам Юлии Отвагиной, должны подтвердить связи с Россией.

В результате динамика спроса на шенгенские визы в 2024 году оказалась сдержанной: рост, согласно Continent Express, составил 20%. В «Аэроклубе» заметили снижение на 8%. При этом число поездок российских путешественников в европейские страны, по данным МТС Travel, за 2024 год выросло на 7%. Число путешествий во Францию выросло на 19%, в Италию — на 11%, Испанию — на 9%. Вместе эти страны сформировали 33% выездного турпотока россиян в Европу.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Ракеты» Дарья Зубрицкая говорит, что за европейскими визами российские заявители чаще всего обращаются в консульства Бельгии, Венгрии, Франции, Испании, Италии и Португалии. Интерес к визам Италии, по ее словам, за год снизился в три раза из-за длительного периода оформления.

В «Аэроклубе» среди других растущих направлений выделяют Саудовскую Аравию: спрос на визы вырос на 58%. Индия прибавила 36%, Великобритания — 28%. Спрос на страны Африки, по словам Юлии Отвагиной, в 2024 году вырос более чем в два раза. В числе востребованных эксперт выделяет Алжир, Анголу, Египет, Конго, ЮАР, Нигерию и Ливию. В «Аэроклубе» отметили падение спроса на визы в США — на 12% за 2024 год. Хотя число поездок в страну за год, согласно МТС Travel, не поменялось.

Юлия Отвагина предполагает, что после бурного роста спрос на Китай в 2025 году выйдет на плато и может показать лишь плавный прирост. Безвизовых визитов может стать больше. Китай в прошлом году увеличил период свободного транзита: в 24 регионах страны можно оставаться на срок до десяти дней при наличии стыковочного билета, отмечает эксперт. Спрос на шенгенские визы, по мнению госпожи Отвагиной, может сократиться. Госпожа Леньшина, напротив, рассчитывает на рост спроса на получение виз в ЕС. Дарья Зубрицкая прогнозирует увеличение спроса на визы Китая в 2025 году на 20–30%, стран Шенгенской зоны — на 15–20%, Индии — на 7–10%.

Александра Мерцалова