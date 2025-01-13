Совет ЕС пригласил Швейцарию присоединиться к «военному Шенгену»

Руководство Евросоюза официально пригласило Швейцарию к участию в программе «военного Шенгена», которая призвана обеспечить оперативную переброску мобильных армейских подразделений по континенту без существенных задержек при пересечении границ. Соответствующее решение принял Совет ЕС. Швейцария направила заявку на участие в названном общеевропейском проекте в сентябре 2024 года.

«Совет ЕС... подтверждает, что участие Швейцарии в проекте "военной мобильности" в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет значительную добавочную стоимость»,— отмечено в размещенном на сайте Совета ЕС документе.

Проект PESCO разрабатывался странами ЕС и государствами—участниками НАТО с 2018 года. Его цель — максимально стандартизировать процедуры ради быстрой передислокации военных подразделений по Европе.