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Коммерсантъ FM
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Reuters: конгрессмены США готовят законопроект о покупке Гренландии

В Конгрессе США разрабатывают проект закона, который может стать основой для возможных переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на копию соответствующего документа. По данным Fox News Digital, соавторами инициативы выступили десять законодателей из Республиканской партии.

В материале Reuters отмечено, что сейчас республиканцы также работают над привлечением поддержки со стороны Конгресса в пользу этого документа. «Законопроект имеет рабочее название "Сделаем Гренландию снова великой"»,— сказали представители Республиканской партии Энди Оглс и Диана Харшбаргер.

Вопрос о будущем острова приобрел актуальность после того, как о планах приобрести территорию высказался будущий президент США Дональд Трамп. Он назвал наличие Гренландии в составе государства «абсолютной необходимостью». О присоединении острова политик говорил еще во время своего первого президентского срока. По данным опроса американской организации Patriot Polling, большинство респондентов из Гренландии поддерживают присоединение к США.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».

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