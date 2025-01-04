Главные новости за 4 января. Кубань, Крым, Адыгея

Утром 4 декабря на ул. Московской восстановили движение общественного транспорта. Временный автобусный маршрут №0 прекратил работу.

В период новогодних каникул в Новороссийске отдыхают более 23 тыс. приезжих. Для отдыхающих подготовили 17 объектов туристского показа с различными программами. Большая часть из них имеет направленность агро- и энотуризма.

Более 3,3 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Пострадавших птиц доставляют в пункты, где круглосуточно отмывают пернатых, лечат и готовят к отправке на реабилитацию.

С начала проведения работ по устранению разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым собрали более 86 тыс. т загрязненного грунта. В Керченском проливе специалисты обследовали более 715 кв. км акватории. Собрали 25 т нефтеводяной смеси.

1,23 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию по итогам 2024 года в Крыму. Это является рекордным показателем.

В ближайшее время на территории Кубани и Крыма ожидается ухудшение погодных условий. В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде дождя, который постепенно переходит в снег. Также возможна гроза и усиление ветра до 20 м/с.

Пятна мазута обнаружили на побережье Севастополя. Объявлен режим ЧС регионального значения.

В Славянском районе Краснодарского края завершили рекультивацию полигона. Работы выполнили в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Общая сумма накоплений жителей Краснодарского края по программе долгосрочных сбережений составляет 3 млрд руб.

В Анапе на уборку пляжей привлекли больше людей и техники. 4 января на пляжи Анапы прибыли более 4 тыс. человек из 41 муниципалитета, которые ежедневно участвуют в наведении порядка.