В Черном море у берегов Румынии загорелись два танкера за сутки

Это второе возгорание танкера в территориальных водах Румынии за последние сутки, отмечает Reuters. В ночь на 15 октября танкер-химовоз Yara J, шедший под флагом Коморских островов, загорелся. Его экипаж из 17 человек справился с огнем самостоятельно. Оба судна стояли на якоре в Черном море недалеко от устья Сулинского канала.