В Черном море у берегов Румынии загорелись два танкера за сутки
В Черном море у берегов Румынии продолжается спасательная операция после пожара на танкере Wine Trader. Военно-морские силы страны получили сигнал бедствия рано утром, однако на данный момент спасены только пятеро членов экипажа. Остальные семь моряков числятся пропавшими без вести. Их поиски перенесли до улучшения погодных условий.
«В данный момент спасательная операция не может быть проведена безопасно из-за очень больших волн», — указано в заявлении ВМС Румынии, которое приводит Reuters.
Судно загорелось около 7:00 по местному времени (10:00 мск). Для спасательной операции задействовали два вертолета Black Hawk, а также два судна с медицинским персоналом на борту. Кроме того, были привлечены сотрудники пограничной полиции.
Это второе возгорание танкера в территориальных водах Румынии за последние сутки, отмечает Reuters. В ночь на 15 октября танкер-химовоз Yara J, шедший под флагом Коморских островов, загорелся. Его экипаж из 17 человек справился с огнем самостоятельно. Оба судна стояли на якоре в Черном море недалеко от устья Сулинского канала.
Официально Румыния пока не комментировала причины возгорания судов. Согласно заявлению Минобороны страны, в ночь на 15 октября радары зафиксировали неопознанные дроны неподалеку от Сулинского канала и находящегося неподалеку украинского острова Змеиный. В небо поднимались истребители.