История снова в центре внимания. Крупнейшие российские издательства и сети книжных магазинов отмечают рост интереса к исторической литературе. Одни читатели обращаются к античности, другие изучают русскую культуру, историю регионов и события, повлиявшие на целые поколения. И дело не только в желании узнать больше о прошлом. Наверное, история помогает лучше понять настоящее, найти точки опоры и увидеть, как люди справлялись с вызовами своего времени.