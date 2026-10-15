Глава Европарламента призвала ужесточить визовые ограничения для россиян

Председатель Европарламента Роберта Метсола во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что Евросоюз должен усилить давление на Россию, в частности, ужесточить визовые ограничения. Она считает, что в ЕС «реакция на действия России должна соответствовать уровню приверженности поддержке Украины».