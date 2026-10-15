Глава Европарламента призвала ужесточить визовые ограничения для россиян
Председатель Европарламента Роберта Метсола во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что Евросоюз должен усилить давление на Россию, в частности, ужесточить визовые ограничения. Она считает, что в ЕС «реакция на действия России должна соответствовать уровню приверженности поддержке Украины».
«Я заверила лидеров, что в Европейском парламенте по этому вопросу существует устойчивое большинство. При этом мы должны усиливать давление на Россию, в частности, продвигаясь в вопросе введения адресных визовых ограничений», — заявила Роберта Метсола (цитата по «Интерфаксу»).
В Совете ЕС в настоящее время обсуждается инициатива по ужесточению визового режима для граждан России. Речь идет о введении шенгенских виз с ограниченным территориальным действием (LTV), разрешающих посещать только указанные в документе страны ЕС.
Члены Евросовета также обменяются мнениями о визовых ограничениях для россиян в рамках санкционных пакетов. В повестке указан подготовленный ФРГ документ «Инициатива по унифицированному подходу к ограничительным мерам». По данным Politico, предложения по ужесточению визовых правил ЕК намерена представить в январе 2027 года.