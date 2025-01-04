Сумма накоплений на Кубани по программе сбережений составила 3 млрд рублей

Общая сумма накоплений жителей Краснодарского края по программе долгосрочных сбережений составляет 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра экономики края Алексея Юртаева, жители Кубани активно вступают в программу долгосрочных сбережений. Сейчас общая сумма по всем договорам составила 1,8 млрд руб. С учетом государственного софинансирования и переводов гражданами накоплений из обязательного пенсионного страхования в программу общая сумма накоплений составляет порядка 3 млрд руб. Министр отмечает, что эта инициатива дает людям возможность обеспечить стабильное будущее и накопить средства для реализации своих целей.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России с 1 января 2024 года. Участвовать может каждый совершеннолетний гражданин. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет. Однако есть возможность воспользоваться средствами раньше. Например, можно получать дополнительные ежемесячные выплаты по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, в экстренных случаях, таких как дорогостоящее лечение или потеря кормильца, у участников есть возможность получить доступ к своим сбережениям.

Алина Зорина