На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

С начала проведения работ по устранению разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае и Республике Крым собрали более 86 тыс. т загрязненного грунта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

В Керченском проливе специалисты обследовали более 715 кв. км акватории. Собрали 25 т нефтеводяной смеси.

В Крыму продолжается очистка 15 км береговой линии, включая два вновь выявленных участка выброса мазута. В селе Яковенково, расположенном рядом с Кыз-Аульским маяком, работы ведутся на территории, протяженность которой составляет более 2 км. В районе природного заповедника «Опукский» — более 4 км.

Алина Зорина