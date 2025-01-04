Более 23 тысяч туристов прибыли в Новороссийск на новогодние каникулы

В период новогодних каникул в Новороссийске отдыхают более 23 тыс. приезжих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Для отдыхающих подготовили 17 объектов туристского показа с различными программами. Большая часть из них имеет направленность агро- и энотуризма. По словам Андрея Кравченко, вниманием у приезжих пользуются достопримечательности патриотического и познавательного характера.

Особыми точками притяжения в Новороссийске стали набережная, пляжные территории, оформленные в новогодней тематике, и Дом ремесленников. Популярны также праздничные мероприятия и Рождественские ярмарки.

Алина Зорина