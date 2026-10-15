«Живопись идеально работает в прикладном дизайне»

И это как раз тот случай, когда живопись, которая сама по себе может казаться довольно наивной и вряд ли претендует на статус большого искусства, внезапно идеально работает в прикладном дизайне. Яркие звери и растения, нечто среднее между фовизмом, примитивизмом и иллюстрацией, на тканях, подушках и одежде выглядят куда убедительнее, чем на холсте. Получилось эксцентрично, очень красочно и при этом действительно красиво.