«Живопись идеально работает в прикладном дизайне»
Анна Минакова — о первом партнерстве Билла Бенсли и Jim Thompson
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Билла Бенсли можно назвать почти что Джеффом Кунсом от мира архитектуры и дизайна. Он невероятно коммерчески успешный, мгновенно узнаваемый и умеет превращать почти все, к чему прикасается, в яркий визуальный аттракцион.
С не менее успешным брендом Jim Thompson его связывает история длиной в десятилетия. Еще в конце 1980-х Бенсли работал над садами Jim Thompson House, а потом около 30 лет использовал ткани марки в собственных интерьерах. Но только в 2026 году эти отношения впервые превратились в полноценное продуктовое партнерство.
В январе на Paris Dco Off представили Wild, интерьерные ткани и предметы для дома по мотивам его живописи. А этой осенью проект продолжили уже в моде. Появились платья, кафтаны, блузы, шорты, штаны рыбака, мужские рубашки, пиджаки, брюки, футболки и сумки.
И это как раз тот случай, когда живопись, которая сама по себе может казаться довольно наивной и вряд ли претендует на статус большого искусства, внезапно идеально работает в прикладном дизайне. Яркие звери и растения, нечто среднее между фовизмом, примитивизмом и иллюстрацией, на тканях, подушках и одежде выглядят куда убедительнее, чем на холсте. Получилось эксцентрично, очень красочно и при этом действительно красиво.