Энергодарцев предупредили о разбросанных минах ВСУ

«В связи с получением подтвержденной информации о минировании категорически рекомендуем воздержаться от передвижения по Мичуринской трассе от села Водяное в сторону Энергодара. Украинские формирования сегодня ночью сбросили на проезжую часть и обочины дистанционные кассетные боеприпасы — противопехотные мины ПФМ-1 “Лепесток”. ВСУ применяют их для дистанционного минирования дорог, создавая ловушки для гражданского транспорта»,— сказано в заявлении местных властей.