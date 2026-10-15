Энергодарцев предупредили о разбросанных минах ВСУ
Жителей Энергодара призвали не передвигаться по некоторым районам города из-за того, что украинские военные разбросали с помощью дронов противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщили в администрации города-спутника Запорожской АЭС.
«В связи с получением подтвержденной информации о минировании категорически рекомендуем воздержаться от передвижения по Мичуринской трассе от села Водяное в сторону Энергодара. Украинские формирования сегодня ночью сбросили на проезжую часть и обочины дистанционные кассетные боеприпасы — противопехотные мины ПФМ-1 “Лепесток”. ВСУ применяют их для дистанционного минирования дорог, создавая ловушки для гражданского транспорта»,— сказано в заявлении местных властей.
По словам чиновников, это мины нажимного действия, их корпус выполнен из полиэтилена защитного цвета и практически сливается с асфальтом, травой и грунтом, поэтому их крайне сложно заметить под ногами и тем более под колесами автомобиля.