В Севастополе ввели режим ЧС из-за выброса мазута на пляжи

Пятна мазута обнаружили на побережье Севастополя. Объявлен режим ЧС регионального значения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

Массового загрязнения береговой линии нет, однако следы мазута обнаруживаются в разных местах. Сейчас специалисты их ликвидируют.

На берегу пляжа «Звездный берег» был найден мазут на площади 100 кв. м. Спасатели ПСП «Север» и местные жители убрали территорию. На пляже «Голубая бухта» также обнаружены пятна. В Орловке в воде нашли небольшие пятна нефтепродуктов и мазут по береговой линии пляжа «Нахимовец» на протяженнии около 760 м. Утром специалисты из Севприроднадзора привели в порядок пляж «Серебряный».

Михаил Развожаев назначил ответственных за каждую территорию и поручил сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму. Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия.

Алина Зорина