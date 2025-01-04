Волонтеры спасли 3,3 тысячи птиц в Анапе

Более 3,3 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута, спасли в Анапе и Темрюкском районе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Пострадавших птиц доставляют в пункты, где круглосуточно отмывают пернатых, лечат и готовят к отправке на реабилитацию. Таких объектов на побережье пять, они находятся в поселке Волна и в Анапе.

В реабилитационные центры в различных регионах России передали 1,8 тыс. птиц. Специалисты проверили состояние здоровья пернатых, и тех, кто не вызывает опасений, начали выпускать в окрестностях Краснодара, в районе Старой Кубани, а также на территории Запорожско-Таманского заказника.

Алина Зорина