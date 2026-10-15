Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю дали три года колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии водителя самосвала, который сбил на пешеходном переходе пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Ему также на 2,5 года запретили управлять автомобилем, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В срок наказания суд зачел время, проведенное подсудимым под домашним арестом, из расчета «один день за полтора». Его самосвал остается под арестом. Представители защиты заявили ТАСС, что будут обжаловать «столь суровое наказание». Адвокат водителя обратил внимание, что тот возместил госпоже Чаковской моральный ущерб в 1,5 млн руб.
ДТП произошло утром 11 августа. Водитель КамАЗа — 39-летний Арам Никогосян — наехал на девушку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Екатерину Чаковскую госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломами ребер. Пострадавшая продолжает лечение.