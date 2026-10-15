Сбившему пиар-директора «Москвички» водителю дали три года колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии водителя самосвала, который сбил на пешеходном переходе пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Ему также на 2,5 года запретили управлять автомобилем, передает корреспондент ТАСС из зала суда.