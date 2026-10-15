Лавров: Россия не получила предложений о новом мирном плане по Украине

«Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, ни слова не сказано»,— сказал глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).