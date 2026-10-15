Лавров: Россия не получила предложений о новом мирном плане по Украине
Российские власти ознакомились с информацией СМИ о новой мирной сделке по Украине, но никаких официальных предложений не получали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, утечки по сделке не содержат идей о том, как продвигаться к долгосрочному миру.
Господин Лавров прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) о том, что США и Европа разрабатывают мирный план по Украине из четырех пунктов. Министр обратил внимание, что в плане сказано о немедленном прекращении огня по линии соприкосновения.
«Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, ни слова не сказано»,— сказал глава российского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
По данным WP, в плане всего четыре пункта. Первый пункт касается восстановления Украины, второй пункт посвящен гарантиям безопасности. Третий пункт — экономическая интеграция через энергетическое соглашение, а последний пункт предполагает заморозку конфликта по текущей линии фронта. Как утверждает издание, разработке плана предшествовала встреча во Флориде американских, европейских и украинских переговорщиков. Кремль говорил, что работа по урегулированию на Украине ведется в дискретном режиме.