В Славянском районе завершили рекультивацию полигона

В Славянском районе Краснодарского края завершили рекультивацию полигона. Работы выполнили в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, площадь объекта составляет 6 га. Специалисты выполнили укладку геотекстиля, создали дренажный, противофильтрационный и подстилающий слои, а также установили дегазационные скважины.

Завершен биологический этап рекультивации — гидропосев многолетних трав. В течение следующих пяти лет восстановление нарушенных земель будет продолжаться естественным путем.

В 2024 году на Кубани завершилась рекультивация полигонов в Краснодаре, Горячем Ключе и в селе Кабардинка.

Алина Зорина