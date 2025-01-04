В Славянском районе завершили рекультивацию полигона
В Славянском районе Краснодарского края завершили рекультивацию полигона. Работы выполнили в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, площадь объекта составляет 6 га. Специалисты выполнили укладку геотекстиля, создали дренажный, противофильтрационный и подстилающий слои, а также установили дегазационные скважины.
Завершен биологический этап рекультивации — гидропосев многолетних трав. В течение следующих пяти лет восстановление нарушенных земель будет продолжаться естественным путем.
В 2024 году на Кубани завершилась рекультивация полигонов в Краснодаре, Горячем Ключе и в селе Кабардинка.