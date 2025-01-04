В Краснодаре на улице Московской восстановили движение трамваев

Утром 4 декабря на ул. Московской восстановили движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты засыпали провал грунта, который образовался 3 января. Утром трамваи №5, 8, 15, 21 и 22 вернулись на прежнюю схему движения. Временный автобусный маршрут №0 прекратил работу.

На ул. Московской продолжается ремонт коллектора, из-за чего движение автомобилей ограничено. Пока работы не будут завершены, на участке дороги от ул. Зиповской до ул. 40-летия Победы будет организовано двустороннее движение по четной стороне.

Действует ограничение на движение пешеходов по аллее, которая ведет от ул. Зиповской в сторону ул. 40-летия Победы. Люди смогут пройти только по ул. Московской от ул. Зиповской к дому №57/1.

Алина Зорина