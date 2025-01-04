В Краснодарском крае прогнозируется ухудшение погоды

В ближайшее время на территории Кубани и Крыма ожидается ухудшение погодных условий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае и Крыму в субботу и воскресенье ожидается понижение температуры. Ночью она может достигнуть -4 градусов. Днем температура воздуха составит от +1 до +5 градусов. Роман Вильфанд отмечает, что из-за этого в регионе пройдет хорошо выраженный фронтальный раздел, прогнозируется непогода.

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильные осадки в виде дождя, который постепенно переходит в снег. Также возможна гроза и усиление ветра до 20 м/с. На дорогах образуется гололедно-изморозевое отложение, на проводах и деревьях будет налипать мокрый снег.

Алина Зорина