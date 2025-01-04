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В Анапе увеличили число задействованных в уборке пляжей людей и техники

В Анапе на уборку пляжей привлекли больше людей и техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ЕДДС Краснодара

Фото: пресс-служба ЕДДС Краснодара

По словам первого вице-губернатора региона Игоря Галася, по всем направлениям уборки пляжей необходима строгая координация, от организации горячего питания до обеспечения инвентарем и средствами индивидуальной защиты. В первую очередь работы спланировали на наиболее загрязненных и сложных участках, по этим результатам будут планировать дальнейшие действия.

Как отметил Игорь Галась, в ближайшие дни количество рабочих и техники на побережье будет увеличено до максимума. Сейчас на пляжах работают 250 фронтальных погрузчиков и самосвалов, а в течение дня к ним присоединятся дополнительные машины, предоставленные сельскохозяйственными предприятиями региона.

4 января на пляжи Анапы прибыли более 4 тыс. человек из 41 муниципалитета, которые ежедневно участвуют в наведении порядка. Также были приглашены группы из различных сфер экономики региона, министерств и департаментов администрации Краснодарского края. Каждая группа состояла в среднем из 150–200 человек. Продолжают работу на береговой линии казаки, сотрудники МЧС, добровольцы зарегистрированных организаций и приехавшие в Анапу жители разных регионов России.

Алина Зорина

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