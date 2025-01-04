В Крыму ввели 1,23 млн квадратных метров жилья в 2024 году

1,23 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию по итогам 2024 года в Крыму. Это является рекордным показателем, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В период с января по ноябрь прошлого года выдали 5,38 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 25 млрд руб. По словам главы региона, это в 1,7 раза больше по числу кредитов, чем в аналогичный период 2023 года, и в 1,9 раза больше по сумме. Граждане купили свыше 250 тыс. кв. м жилья.

«В числе значимых приоритетов остается реализация наиболее востребованного проекта — строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже средней рыночной цены»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

В октябре 2024 года в Саки был досрочно сдан 174-квартирный дом. На основании заявок органов местного самоуправления установили квоту в целях улучшения жилищных условий 43 детей-сирот.

В рамках проекта также началось строительство 197-квартирного дома в поселке Гвардейское Симферопольского района. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.

Алина Зорина