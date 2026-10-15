Опрос Ipsos: половина британцев ни при каких обстоятельствах не пойдет на войну
Опрос общественного мнения, проведенный исследователями Ipsos в Великобритании, показал, что каждый второй (48%) британец ни при каких обстоятельствах не готов взять в руки оружие и пойти на войну за Великобританию.
При этом 51% опрошенных считают, что государственные расходы на оборону и вооруженные силы следует увеличить, даже если это означает дополнительные заимствования, повышение налогов или сокращение государственных услуг. Лишь 12% считают, что военные расходы следует сократить.
75% поддерживают увеличение расходов на оборону, если это создаст рабочие места и возможности для профессионального обучения. Но более 44% выступают против, если это приведет к повышению подоходного налога или сокращению расходов на государственные услуги.
Говоря о текущем состоянии своих вооруженных сил, британцы чаще описывают их как плохое (36%), чем как хорошее (29%).
Опрос Ipsos проводился с 29 сентября по 1 октября среди 1090 совершеннолетних граждан Великобритании.