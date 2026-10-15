Медведев назвал исторической победу «Единой России» на выборах в Госдуму

«Важнейший итог нашей с вами совместной работы — это историческая победа "Единой России" на состоявшихся выборах в Государственную Думу. Аплодисменты всем, кто принимал участие в этом»,— сказал господин Медведев на заседании федерального совета первичных отделений ЕР (цитата по «РИА Новости»).