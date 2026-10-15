Медведев назвал исторической победу «Единой России» на выборах в Госдуму
«Единая Россия» на прошедших выборах доказала, что является ведущей политической силой страны, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Он назвал победу ЕР исторической.
«Важнейший итог нашей с вами совместной работы — это историческая победа "Единой России" на состоявшихся выборах в Государственную Думу. Аплодисменты всем, кто принимал участие в этом»,— сказал господин Медведев на заседании федерального совета первичных отделений ЕР (цитата по «РИА Новости»).
Выборы в Госдуму проходили 18–20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам выборов «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно. Дмитрий Медведев считает, что итоги выборов говорят о зрелости гражданского общества.