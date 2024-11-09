Выборы в США и отставки губернаторов в РФ

Цитаты недели

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить» (избранный президент США Дональд Трамп в речи перед сторонниками из своей резиденции в Палм-Бич).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

«Следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным» (президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме).

«Такой же, как Путин» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, каким будет следующий президент РФ).

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону» (патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече программы «Время героев»).

«Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция?» (глава СПЧ Валерий Фадеев о традициях в одежде).

Цифры недели

К концу года ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 22–23%.

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ второй раз в истории превысила отметку 20% годовых.

Рост цен на продукты питания в РФ привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января—сентября на 8%.

Дефицит бюджета РФ за январь—октябрь составил 220 млрд руб.

Тарифы на грузовые и пассажирские ж/д перевозки в России повысят с 1 декабря на 13,8% и 11,6% соответственно.

Третий квартал оказался рекордным с 2018 года для российского рынка слияний и поглощений — $12,49 млрд.

Российский рынок новых легковых автомобилей в октябре установил новый рекорд за три с половиной года — 171,18 тыс. штук.

Продажи российских ноутбуков обошли американские Dell, HP и Apple, составив 11,6% рынка против 10%.

Сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев 2024 года выросли до $15,3 млн.

В Саратове водителям разрешили уезжать от БПЛА на скорости 135 км/ч.

Минэкономики Тайваня объявило, что количество экспортируемых в РФ станков было сведено к нулю.

Украина и РФ обменялись телами военнослужащих по формуле «563 на 37».

ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75%.

Bloomberg: победа Дональда Трампа на президентских выборах США принесла $63,5 млрд богатейшим людям мира.

На президентских выборах в Молдавии действующий президент Майя Санду набрала 55,33% голосов.

Отставки и назначения

В отставку ушли губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Ростовской области Василий Голубев. На их места назначены соответственно участник СВО Евгений Первышов и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Василий Голубев может получить пост сенатора.

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн занял пост главы Коми вместо ушедшего в отставку Владимира Уйбы. ЕАО возглавила начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. На его место утвержден бывший глава МИДа Исраэль Кац.

По букве закона

КС РФ признал незаконной норму административного кодекса, позволявшую штрафовать граждан за неиспользование земельного участка для строительства в течение трех лет.

Южный окружной военный суд приговорил контрактников Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за убийство в Волновахе (ДНР) девяти человек.

Свердловский облсуд приговорил к 16 годам колонии и штрафу 300 тыс. руб. инженера Уралвагонзавода Данила Мухаметова по делу о госизмене.

235-й гарнизонный военный суд арестовал и. о. замглавы департамента тылового обеспечения ФСВНГ Мирзу Мирзаева, он подозревается в получении взятки в размере 140 млн руб.

Бывший замминистра образования и науки Дагестана Халид Нурмагомедов задержан по подозрению в получении взятки 60 млн руб.

Инициативы недели

В рамках ООН будет создан новый механизм — экспертная панель для изучения последствий ядерной войны. Против инициативы выступили Россия, Франция и Великобритания.

Президент РФ Владимир Путин предложил создать алгоритм работы с детьми мигрантов.

В 2025 году правительство РФ намерено заняться донастройкой системы контрольно-надзорной деятельности.

В 2025 году в РФ может появиться общая HR-платформа с алгоритмами нейросетей для госслужащих.

Минтранс РФ намерен расширить список оснований для установки автоматических камер для вынесения штрафов на железнодорожных переездах.

Росавиация предложила выделить отдельное воздушное пространство для дронов.

Сделки недели

Шведская Ingka Group (владелец IKEA) продала последний актив в РФ — дистрибуторский центр в Есипово.

Глава одного из крупнейших девелоперов жилья ФСК Владимир Воронин консолидировал сеть многопрофильных клиник «АВС-Медицина».

Крымский оператор мобильной связи «Миранда-медиа» купил 51% в ООО «Луганская телефонная компания».

Дочерняя структура МТС — «МТС Линк» — стала владельцем 51% в разработчике решений для ВКС Vinteo.