Инфляция прошлась по магазинам

Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января—сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%. Впрочем, высокое потребление держится на общем росте зарплат, который в будущем может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—сентябре число трансакций в продуктовых магазинах в России выросло на 7% год к году, подсчитали в «Т-бизнесе» (входит в Т-банк). Эксперты «Платформы ОФД» зафиксировали аналогичный прирост, «СберАналитики» — на 10%. Средний чек, уточняют в «Т-бизнесе», при этом увеличился на 8%, до 422 руб. В «Платформе ОФД» говорят о росте на 7%, до 802 руб., «СберАналитике» — на 11%, до 535 руб. Динамика позволила продуктовым магазинам увеличить оборот по итогам девяти месяцев на 15% год к году, отмечают в «Т-бизнесе».

В магазинах X5 (управляют сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») в январе—сентябре число покупок выросло на 12,1% год к году, до более чем 6 млрд, следует из операционных результатов компании. У «Ленты» трафик вырос на 1,6% год к году, сопоставимые продажи — на 13,2%.

Позитивную динамику гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает с подъемом потребления. Рынок FMCG (товаров повседневного спроса) растет быстрее других за счет перераспределения трат, считает директор по маркетингу сети Metro Александр Федосов. Он связывает это, в частности, с активным развитием собственных торговых марок крупнейших сетей, которые частично заменили ушедшие бренды.

Покупать больше и чаще стали с ростом реальных доходов, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Согласно Росстату, реальные денежные доходы на душу населения в июле—сентябре составили 61,2 тыс. руб., что на 18,4% больше год к году. Инфляция, по данным службы, в сентябре составила 8,62% в годовом исчислении.

Но рост потребительской активности проявляется в первую очередь на региональных рынках, замечает господин Батюшенков. В Краснодаре, Волгограде и за пределами городов-миллионников число покупок в продуктовых магазинах в январе—сентябре выросло на 9% год к году, в Ростове-на-Дону — на 8%, Омске — на 7%, в Челябинске, Воронеже, Новосибирске и Самаре — на 6%, следует из данных «Т-бизнеса». В Москве и Петербурге динамика скромнее — 5% и 4% соответственно. Обороты предпринимателей в сегменте в этих городах тоже выросли меньше, чем в небольших населенных пунктах. В Москве показатель увеличился на 11% год к году, в Петербурге — на 13%, а за пределами городов-миллионников — на 19%, уточнили аналитики.

Заметный рост среднего чека во многом связан с увеличением стоимости продуктов питания. За год картофель в рознице подорожал на 65,2%, сливочное масло — на 31,2%, баранина на кости — на 27,2%, лук — на 25,8%, огурцы — на 23,5%, перечисляет зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Наиболее подешевевшими продуктами, по его данным, стали гречневая крупа, цены на которую снизились на 7,2%, куриное мясо — минус 6,6% и сахар — 2,9%. Эксперт поясняет, что на цены сейчас влияет растущая себестоимость производства. Увеличиваются затраты на сырье, зарплаты, логистику, упаковку, обслуживание и ремонт оборудования, в том числе импортного, перечисляет он. Это, по словам господина Леонова, накладывается на высокую кредитную нагрузку на бизнес и наценки торговых сетей.

Низкая безработица и общий рост потребительской уверенности позволяют ожидать сохранения позитивной динамики спроса в перспективе минимум нескольких месяцев, говорит господин Караваев. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов не исключает, что в долгосрочной перспективе тренд поменяется. Угнетение бизнес-активности, по его мнению, может привести к замедлению роста зарплат.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова