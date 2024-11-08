Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция прошлась по магазинам

Расходы на продукты питания растут

Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января—сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%. Впрочем, высокое потребление держится на общем росте зарплат, который в будущем может замедлиться.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе—сентябре число трансакций в продуктовых магазинах в России выросло на 7% год к году, подсчитали в «Т-бизнесе» (входит в Т-банк). Эксперты «Платформы ОФД» зафиксировали аналогичный прирост, «СберАналитики» — на 10%. Средний чек, уточняют в «Т-бизнесе», при этом увеличился на 8%, до 422 руб. В «Платформе ОФД» говорят о росте на 7%, до 802 руб., «СберАналитике» — на 11%, до 535 руб. Динамика позволила продуктовым магазинам увеличить оборот по итогам девяти месяцев на 15% год к году, отмечают в «Т-бизнесе».

В магазинах X5 (управляют сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») в январе—сентябре число покупок выросло на 12,1% год к году, до более чем 6 млрд, следует из операционных результатов компании. У «Ленты» трафик вырос на 1,6% год к году, сопоставимые продажи — на 13,2%.

Позитивную динамику гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков связывает с подъемом потребления. Рынок FMCG (товаров повседневного спроса) растет быстрее других за счет перераспределения трат, считает директор по маркетингу сети Metro Александр Федосов. Он связывает это, в частности, с активным развитием собственных торговых марок крупнейших сетей, которые частично заменили ушедшие бренды.

Покупать больше и чаще стали с ростом реальных доходов, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Согласно Росстату, реальные денежные доходы на душу населения в июле—сентябре составили 61,2 тыс. руб., что на 18,4% больше год к году. Инфляция, по данным службы, в сентябре составила 8,62% в годовом исчислении.

Но рост потребительской активности проявляется в первую очередь на региональных рынках, замечает господин Батюшенков. В Краснодаре, Волгограде и за пределами городов-миллионников число покупок в продуктовых магазинах в январе—сентябре выросло на 9% год к году, в Ростове-на-Дону — на 8%, Омске — на 7%, в Челябинске, Воронеже, Новосибирске и Самаре — на 6%, следует из данных «Т-бизнеса». В Москве и Петербурге динамика скромнее — 5% и 4% соответственно. Обороты предпринимателей в сегменте в этих городах тоже выросли меньше, чем в небольших населенных пунктах. В Москве показатель увеличился на 11% год к году, в Петербурге — на 13%, а за пределами городов-миллионников — на 19%, уточнили аналитики.

Заметный рост среднего чека во многом связан с увеличением стоимости продуктов питания. За год картофель в рознице подорожал на 65,2%, сливочное масло — на 31,2%, баранина на кости — на 27,2%, лук — на 25,8%, огурцы — на 23,5%, перечисляет зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Наиболее подешевевшими продуктами, по его данным, стали гречневая крупа, цены на которую снизились на 7,2%, куриное мясо — минус 6,6% и сахар — 2,9%. Эксперт поясняет, что на цены сейчас влияет растущая себестоимость производства. Увеличиваются затраты на сырье, зарплаты, логистику, упаковку, обслуживание и ремонт оборудования, в том числе импортного, перечисляет он. Это, по словам господина Леонова, накладывается на высокую кредитную нагрузку на бизнес и наценки торговых сетей.

Низкая безработица и общий рост потребительской уверенности позволяют ожидать сохранения позитивной динамики спроса в перспективе минимум нескольких месяцев, говорит господин Караваев. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов не исключает, что в долгосрочной перспективе тренд поменяется. Угнетение бизнес-активности, по его мнению, может привести к замедлению роста зарплат.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...