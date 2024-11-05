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Коммерсантъ FM
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Кадровый холод

Для госслужащих создадут единую HR-систему

В 2025 году в России может появиться общая HR-платформа с алгоритмами нейросетей для госслужащих, к которой к 2030 году планируется подключить 60% органов власти и 50% чиновников. Речь идет о разработке системы отбора и мотивации кадров, а также цифрового профиля сотрудника, в котором будут отражены его достижения. В правительстве объясняют, что платформа войдет в состав сразу нескольких IT-систем, на них планируется выделить 8 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2025 году в России может появиться единая цифровая платформа предоставления HR-сервисов для госслужащих, следует из утвержденного в правительстве паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление», с которым ознакомился “Ъ”. В документе говорится, что для реализации HR-сервисов в «области подбора, развития и ротации кадров» планируется разработать системы отбора, адаптации, мотивации и развития сотрудников, что предполагает использование нейросетей. Кроме того, на платформе будет создан цифровой профиль госслужащего, в который внесут достижения и компетенции сотрудника.

В 2025 году планируется подключить 1% органов государственной и муниципальной власти к платформе, которую будет использовать 0,5% госслужащих. В документе указано, что к 2030 году доля органов власти вырастет уже до 60%, а доля сотрудников до 50%.

В паспорте проекта говорится, что на «создание, развитие и эксплуатацию информсистем развития и учета кадров, а также кадрового делопроизводства» всего планируется выделить 8 млрд руб. из федерального бюджета до 2030 года.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко объясняют, что 8 млрд руб. выделены на «несколько информационных систем, одной из которых является HR-система». В аппарате добавляют, что нацпроект и входящие в него федеральные проекты еще формируются. В Минцифры подчеркивают, что сумма, планируемая на создание системы, «в любом случае должна быть значительно ниже указанной». В министерстве не ответили на вопрос, кто может выступить оператором системы. Источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки нацпроекта, предполагает, что оператором системы будет Федеральное казначейство «как оператор основных госинформсистем». Гендиректор АНО НЦК ИСУ Кирилл Семион называет сумму в 8 млрд руб. «нормальной для создания подобной системы».

По данным Росстата на конец 2022 года, в России насчитывалось 2,2 млн государственных и муниципальных служащих. В РФ уже есть госплатформа для поиска работы госслужащим — gossluzhba.gov. Однако такие вакансии также размещают и сторонние площадки, включая государственные, например проект Роструда «Работа в России». На проект в 2019–2024 годах из бюджета планировалось выделить 1,15 млрд руб. «Предыдущие проекты, вроде портала "Госслужба", были маловостребованны, так как сотни государственных и муниципальных учреждений продолжают публиковать вакансии на своих сайтах и разных площадках. Их не обязали использовать только госплатформу, и она не пользовалась большим спросом»,— считает источник “Ъ”, знакомый с работой госинформсистем.

1,5 тысячи

госуслуг уже доступно в электронном виде, по данным вице-премьера Дмитрия Григоренко от сентября 2024 года.

«Дефицит на рынке труда у госслужащих не такой серьезный, как, например, на производствах. Предполагаю, что платформа может быть нужна для оптимизации расходов на обслуживающие структуры и повышения прозрачности их работы»,— объясняет президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Такие системы эффективны, и этим пользуется крупный бизнес, который начал развивать собственные единые платформы еще до пандемии.

Регламент требования властями данных бизнеса для нужд госуправления придется конкретизировать

«Основная сложность возникнет не с созданием платформы, а с ее последующей интеграцией в текущую экосистему существующих ресурсов»,— объясняет гендиректор «Логвинов Консалтинг Сервис» Олег Логвинов. «Такие платформы зачастую становятся объектами хакерских атак: подвергаются, например, DDoS-атакам»,— добавляет владелец HR-платформы «Нота Юнион» Виктор Финк.

«Подобная платформа будет хранить миллионы записей персональных данных,— отмечает заместитель гендиректора группы компаний "Гарда" Рустэм Хайретдинов.— Поэтому она подвержена и классическим рискам, связанным с желанием злоумышленников получить персональные данные пользователей».

Алексей Жабин, Алексей Старостин

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