Песков: следующий президент России будет такой же, как Путин

Кем станет следующий глава государства — будет зависеть от выбора граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по мнению представителя Кремля, следующий президент будет таким же, как Владимир Путин.

«Такой же, как Путин»,— ответил господин Песков на вопрос участника форума «Знание. Первые» о том, каким будет следующий президент России (цитата по ТАСС). «И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам»,— сказал представитель Кремля.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России по итогам состоявшихся в марте выборов (он победил с результатом 87,28%). Срок его полномочий составляет шесть лет: следующие выборы состоятся в 2030 году.