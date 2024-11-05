Сообразили без троих

В рамках ООН скоро будет создан новый механизм: экспертная панель для изучения последствий ядерной войны. В последний раз доклад на эту тему был выпущен под эгидой всемирной организации еще в конце 1980-х. За созыв новой экспертной группы, которой предстоит подготовить аналогичный обзор, проголосовало большинство стран—членов ООН, в то время как три официальные ядерные державы — Россия, Франция и Великобритания — высказались против. “Ъ” разбирался, что объединяет эти три страны, в последнее время редко демонстрирующие единодушие по международным вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Dee Delgado / Reuters Фото: David Dee Delgado / Reuters

Голосование по резолюции «Последствия ядерной войны и научные исследования» прошло в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН (он занимается вопросами разоружения и международной безопасности). За принятие этого документа, предложенного Ирландией и Новой Зеландией, проголосовало 144 государства. Из пяти официальных ядерных держав (помимо России это США, Китай, Франция и Великобритания) инициативу поддержал только Пекин. Воздержались 29 стран, среди них США. Кроме того, нейтральную позицию заняли и четыре неофициальные ядерные державы (Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея). Россия, Франция и Великобритания выступили против принятия резолюции. В рамках Генассамблеи (в отличие от Совета Безопасности ООН) они, однако, правом вето не обладают, и поэтому резолюция, получившая поддержку большинства стран-членов, считается принятой.

В документе говорится, что мировое сообщество встревожено «вновь возникшей перспективой ядерной войны» и серьезно обеспокоено «катастрофическими гуманитарными и экологическими последствиями, к которым она может привести».

При этом в резолюции отмечается, что последний доклад о последствиях ядерной войны, разработанный под эгидой ООН, вышел еще в 1988 году. По мнению авторов документа, эту работу необходимо обновить, поскольку сегодня ученым доступны многие методы и технологии, которых не было 36 лет назад.

Генсеку ООН предложено созвать группу из 21 эксперта (в резолюции подчеркивается, что участники панели должны быть независимыми и выступать в личном качестве, хотя выдвигать их могут и страны), главной задачей которой станет составление нового доклада о вероятных последствиях ядерной войны в «локальном, региональном и планетарном масштабах». Речь идет о моделировании климатических, экологических и радиологических последствий применения ядерного оружия, его влияния на здоровье населения, глобальные социально-экономические системы, сельское хозяйство и экосистемы в первые дни, недели и десятилетия после ядерной войны. Соответствующий доклад ученые должны представить в 2027 году.

После в целом успешного для авторов резолюции голосования она была перенаправлена в Пятый комитет Генассамблеи ООН (занимается административными вопросами и вопросами бюджета организации), которому в ближайшие недели предстоит подсчитать, во сколько обойдется созыв такой группы. В декабре резолюция будет вновь вынесена на голосование — на сей раз уже всеобщее. Как правило, итоги в комитетах несильно отличаются от голосования всей Генассамблеи, так что с большой долей вероятности можно сказать, что резолюция будет принята и экспертная панель – создана.

По своему посылу эта резолюция во многом схожа с Договором о запрещении ядерного оружия 2021 года: среди прочего в ней говорится, что «наиболее эффективной гарантией против опасностей ядерной войны и применения ядерного оружия являются ядерное разоружение и полная ликвидация ядерного оружия».

Для России, которая сейчас как раз, наоборот, предпринимает усилия по повышению убедительности своей политики в области ядерного сдерживания в целях недопущения ядерного конфликта (см. “Ъ” от 26 сентября о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину), такие формулировки неактуальны. Впрочем, и для ее оппонентов — Франции и Великобритании — тоже.

Напомним, на минувшей неделе Россия провела тренировку своих стратегических сил сдерживания, в ходе которой были отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Анонсируя эти учения, президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства». «Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности»,— заявил он. По словам президента, власти РФ не собираются втягиваться в новую гонку вооружений, однако будут поддерживать ядерные силы «на уровне необходимой достаточности».

«Официально страны, проголосовавшие против резолюции, заявляют, что существующей информации об эффектах ядерной войны достаточно, чтобы понимать ее ужасающие последствия и необходимость ее предотвращения. Дополнительные исследования, по их мнению, этого не изменят и поэтому не требуются,— отметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрей Баклицкий.— Можно предположить, что неофициально они опасаются, что противники ядерного оружия будут использовать новое исследование ООН для усиления давления с целью ускорить процесс разоружения. В том, что такое давление будет, сомнений нет». Но также результаты голосования, по словам эксперта, показывают, что разные страны, обладающие ядерным арсеналом, оценивают последствия такого решения для себя по-разному и выбирают разные стратегии реагирования на него.

Примечательно, что Россия, Франция и Великобритания уже не первый раз одновременно выступают в ООН против инициатив, связанных с гуманитарными последствиями испытания или применения ядерного оружия. Так, ровно год назад они (вместе с Северной Кореей) проголосовали против внесенной на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции «Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия». Поддержала этот документ тогда 171 страна. США и Китай воздержались. А в этот понедельник все пять официальных ядерных держав проголосовали в Первом комитете против очередной резолюции в поддержку ДЗЯО.

Елена Черненко