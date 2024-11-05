Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сообразили без троих

Россия, Франция и Великобритания были против изучения последствий ядерной войны, а оно все равно будет

В рамках ООН скоро будет создан новый механизм: экспертная панель для изучения последствий ядерной войны. В последний раз доклад на эту тему был выпущен под эгидой всемирной организации еще в конце 1980-х. За созыв новой экспертной группы, которой предстоит подготовить аналогичный обзор, проголосовало большинство стран—членов ООН, в то время как три официальные ядерные державы — Россия, Франция и Великобритания — высказались против. “Ъ” разбирался, что объединяет эти три страны, в последнее время редко демонстрирующие единодушие по международным вопросам.

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Голосование по резолюции «Последствия ядерной войны и научные исследования» прошло в Первом комитете Генеральной ассамблеи ООН (он занимается вопросами разоружения и международной безопасности). За принятие этого документа, предложенного Ирландией и Новой Зеландией, проголосовало 144 государства. Из пяти официальных ядерных держав (помимо России это США, Китай, Франция и Великобритания) инициативу поддержал только Пекин. Воздержались 29 стран, среди них США. Кроме того, нейтральную позицию заняли и четыре неофициальные ядерные державы (Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея). Россия, Франция и Великобритания выступили против принятия резолюции. В рамках Генассамблеи (в отличие от Совета Безопасности ООН) они, однако, правом вето не обладают, и поэтому резолюция, получившая поддержку большинства стран-членов, считается принятой.

В документе говорится, что мировое сообщество встревожено «вновь возникшей перспективой ядерной войны» и серьезно обеспокоено «катастрофическими гуманитарными и экологическими последствиями, к которым она может привести».

При этом в резолюции отмечается, что последний доклад о последствиях ядерной войны, разработанный под эгидой ООН, вышел еще в 1988 году. По мнению авторов документа, эту работу необходимо обновить, поскольку сегодня ученым доступны многие методы и технологии, которых не было 36 лет назад.

Основные тезисы доклада ООН 1988 года о последствиях ядерной войны

Читать далее

Генсеку ООН предложено созвать группу из 21 эксперта (в резолюции подчеркивается, что участники панели должны быть независимыми и выступать в личном качестве, хотя выдвигать их могут и страны), главной задачей которой станет составление нового доклада о вероятных последствиях ядерной войны в «локальном, региональном и планетарном масштабах». Речь идет о моделировании климатических, экологических и радиологических последствий применения ядерного оружия, его влияния на здоровье населения, глобальные социально-экономические системы, сельское хозяйство и экосистемы в первые дни, недели и десятилетия после ядерной войны. Соответствующий доклад ученые должны представить в 2027 году.

После в целом успешного для авторов резолюции голосования она была перенаправлена в Пятый комитет Генассамблеи ООН (занимается административными вопросами и вопросами бюджета организации), которому в ближайшие недели предстоит подсчитать, во сколько обойдется созыв такой группы. В декабре резолюция будет вновь вынесена на голосование — на сей раз уже всеобщее. Как правило, итоги в комитетах несильно отличаются от голосования всей Генассамблеи, так что с большой долей вероятности можно сказать, что резолюция будет принята и экспертная панель – создана.

По своему посылу эта резолюция во многом схожа с Договором о запрещении ядерного оружия 2021 года: среди прочего в ней говорится, что «наиболее эффективной гарантией против опасностей ядерной войны и применения ядерного оружия являются ядерное разоружение и полная ликвидация ядерного оружия».

Для России, которая сейчас как раз, наоборот, предпринимает усилия по повышению убедительности своей политики в области ядерного сдерживания в целях недопущения ядерного конфликта (см. “Ъ” от 26 сентября о внесении уточнений в российскую ядерную доктрину), такие формулировки неактуальны. Впрочем, и для ее оппонентов — Франции и Великобритании — тоже.

Напомним, на минувшей неделе Россия провела тренировку своих стратегических сил сдерживания, в ходе которой были отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Анонсируя эти учения, президент РФ Владимир Путин подчеркнул: «Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства». «Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности»,— заявил он. По словам президента, власти РФ не собираются втягиваться в новую гонку вооружений, однако будут поддерживать ядерные силы «на уровне необходимой достаточности».

Южная Корея может на шаг приблизиться к созданию собственного ядерного оружия

«Официально страны, проголосовавшие против резолюции, заявляют, что существующей информации об эффектах ядерной войны достаточно, чтобы понимать ее ужасающие последствия и необходимость ее предотвращения. Дополнительные исследования, по их мнению, этого не изменят и поэтому не требуются,— отметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрей Баклицкий.— Можно предположить, что неофициально они опасаются, что противники ядерного оружия будут использовать новое исследование ООН для усиления давления с целью ускорить процесс разоружения. В том, что такое давление будет, сомнений нет». Но также результаты голосования, по словам эксперта, показывают, что разные страны, обладающие ядерным арсеналом, оценивают последствия такого решения для себя по-разному и выбирают разные стратегии реагирования на него.

Примечательно, что Россия, Франция и Великобритания уже не первый раз одновременно выступают в ООН против инициатив, связанных с гуманитарными последствиями испытания или применения ядерного оружия. Так, ровно год назад они (вместе с Северной Кореей) проголосовали против внесенной на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции «Решение проблемы наследия ядерного оружия: Оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды государствам, пострадавшим от применения или испытаний ядерного оружия». Поддержала этот документ тогда 171 страна. США и Китай воздержались. А в этот понедельник все пять официальных ядерных держав проголосовали в Первом комитете против очередной резолюции в поддержку ДЗЯО.

Елена Черненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...