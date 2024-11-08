Тарифы легли на рельсы

ОАО РЖД удалось добиться принятия почти всех его предложений по индексации тарифов на 2025 год. С 1 декабря тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Дополнительно, как и предупреждал “Ъ”, будут увеличены тарифы на перевозки контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, впрочем, последнее решение не коснется перевозок нефтепродуктов. Также монополия добилась перехода на учет промышленной инфляции в тарифе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ФАС подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров на 2025 год. Согласно проекту (“Ъ” видел сопроводительные документы), тарифы будут проиндексированы одномоментно с 1 декабря. Ранее рассматривался вариант двухэтапной индексации с 1 ноября либо одномоментной — с 1 января (см. “Ъ” от 18 сентября). Источник в ФАС подтвердил “Ъ” параметры документа. В аппарате профильного вице-премьера Виталия Савельева, Минтрансе, ОАО РЖД и ФАС отказались от комментариев.

Тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%. Эта цифра уже включает целевые надбавки. Имеющиеся надбавки, а именно 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% на капремонт и 1% на транспортную безопасность, с 1 декабря будут закреплены в прейскуранте на постоянной основе и включены в индексируемую базу. Изначально предполагалось, что со временем надбавки могут быть отменены.

Льготные коэффициенты к тарифу ОАО РЖД 0,4 и 0,895 для дальних перевозок экспортного угля, временно отмененные с июня 2022 года, будут отменены на постоянной основе, следует из документов. Угольные компании и Минэнерго, апеллируя к тяжелой ситуации на рынке, настаивали на их возобновлении. ОАО РЖД, в свою очередь, оценивало потери от возврата льготных коэффициентов в 295 млрд руб. в год — 25% от инвестпрограммы 2024 года (см. “Ъ” от 22 мая).

Само ОАО РЖД объясняет повышение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестпрограммы на 2025 год.

Также предусмотрена точечная индексация отдельных тарифов. Тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов с 1 января дополнительно повышаются на 5% (см. “Ъ” от 21 октября). В сопроводительных документах повышенная индексация объясняется поэтапным сокращением ранее предоставленных преференций.

Тарифы на порожний пробег вырастут на 10% (см. “Ъ” от 14 октября). Но эта индексация коснется только полувагонов, платформ и крытых вагонов, тогда как цистерны и специализированный подвижной состав выведены за рамки распоряжения. В документах сказано, что на перевозках нефтепродуктов эта мера не отразится и повышение тарифа на порожний пробег направлено на операторов, а не на грузоотправителей. Как отмечается в пояснительной записке, в 2023 году ключевые операторы получили около 230 млрд руб. прибыли и при формировании ставок за предоставление вагонов в пользование данные компании ориентируются прежде всего на свою целевую доходность. Повышение тарифа на порожний пробег, сказано в документе, станет «инструментом более справедливого распределения экономического эффекта для участников транспортного рынка». Изменение инфраструктурной составляющей в конечной цене продукции не превысит 0,7%, утверждается в пояснительной записке.

ОАО РЖД добилось своего и в вопросе перехода с потребительской на промышленную инфляцию в индексации тарифа. Сейчас формула — «инфляция минус 0,1%» (среднеарифметический ИПЦ за четыре года — два предыдущих, текущий и последующий — минус 0,1%). Новые принципы предполагают использование композитного индекса, где будут учтены индекс цен промышленности, топлива, электроэнергии и т. д.

На 11,6% будут проиндексированы тарифы на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах). В нерегулируемом — купе, СВ и вагоны класса люкс — Федеральная пассажирская компания (принадлежит ОАО РЖД) также проиндексирует их на 11,6% по своему решению, сообщается в документах. Средства пойдут на новый подвижной состав: локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в отрасли, работающие с монополией.

1,59 триллиона рублей составили суммарные доходы холдинга РЖД в первой половине 2024 года.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой отмечает, что ОАО РЖД зависит от динамики других тарифов и расходы на оплату труда, ремонт и производство подвижного состава растут. «Пока не изменится общеэкономический тренд, тарифы будут расти у всех естественных монополий»,— уверен он. Господин Косой также напоминает, что в пассажирском сегменте помимо базового тарифа есть динамическое тарифообразование, отражающее соотношение спроса и предложения.

В целом параметры индексации находятся «на грани терпимости грузовладельцев», говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Это не критические значения, но сильно отличающиеся от параметров долгосрочного регулирования,— добавляет он». Господин Иванкин считает «в какой-то мере оправданным» решения по контейнерным перевозкам и порожним вагонам: «в 2025 году мы сможем оценить эффективность этого инструмента».

Эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов считает гораздо более важным изменением замену формулы «инфляция минус» композитным индексом — показателем, который учитывает темпы роста издержек монополии по основным статьям затрат. По его мнению, у этого нового способа формирования железнодорожных тарифов есть два основных риска. Во-первых, никто извне монополии не сможет проверить, на самом ли деле товары и услуги, чьи цены будут учитываться в композитном индексе, были поставлены или оказаны по минимально возможной цене. Во-вторых, создаются стимулы к росту расходов, считает господин Хусаинов.

Источник, близкий к ОАО РЖД, отмечает, что предложения компании по композитному индексу находятся в стадии обсуждения. По его словам, 13,8% — компромиссное решение, сформированное ФАС из предложений РЖД и профильных ведомств и принятое с учетом эластичности спроса.

Наталья Скорлыгина