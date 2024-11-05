Клондайк для вкладоискателей

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20% годовых. Эксперты считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября, к концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых. В выигрыше остаются крупнейшие кредитные организации, которые на фоне более дешевых пассивов могут позволить себе поднимать ставки, при этом небольшие банки, по сути, выбыли из гонки за вкладчиками, в том числе на фоне сворачивания кредитной активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В третью декаду октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков достигла 20,17% годовых. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года — 20,51% годовых. Это следует из данных Банка России, опубликованных в начале ноября. Так банки отреагировали на последнее повышение ключевой ставки (сразу на 2 п. п., до 21%), принятое регулятором в конце октября. С начала года средняя ставка по депозитам выросла на 5 п. п., причем за последние два месяца — на 2,7 п. п.

С учетом того что ЦБ не собирается останавливаться в вопросе подъема ключевой ставки, рост ставок по депозитам продолжится и уже в начале ноября может побить рекорд 2022 года.

При этом в выигрыше остаются крупнейшие банки. Так, согласно отчетности на 1 октября 2024 года, на три крупнейшие кредитные организации приходилось более 80% всех пришедших средств граждан, причем у каждого они выросли за месяц более чем на 100 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 октября). Наряду с этим они имеют возможность привлекать вклады под высокие ставки, оговаривая особые условия: новые деньги, определенный объем платежей по картам и т. п. Как отмечает старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи Игорь Алутин, крупные банки располагают значительным объемом условно «бесплатных» пассивов благодаря большому числу зарплатных проектов, а также более широкими возможностями в привлечении ликвидности. По оценке МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, реальная ставка привлечения пассивов у них находится в районе 14–15% годовых. Поэтому они смело могут предлагать высокие ставки по краткосрочным вкладам, чтобы выдерживать конкуренцию.

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Тем не менее и ряд небольших банков предлагают повышенные ставки. Как отметил господин Алутин, согласно индексу вкладов маркетплейса «Финуслуги», на начало ноября спред составлял 0,16–1,99 п. п. по сравнению со средней ставкой в топ-50 крупнейших банков. Тем не менее эксперты считают, что небольшие кредитные организации выбыли из гонки за вкладчиками. Вместе с тем привлеченные средства им и не нужны в большом объеме. Как отмечает член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Тимур Аитов, «по большей части это либо кэптивные банки, либо банки, заточенные под конкретный проект». Они предлагают отдельным ключевым корпоративным клиентам хорошие условия для их сотрудников, «но это скорее программа лояльности, чем попытка найти фондирование», поясняет Алексей Войлуков.

Аналитики считают, что с ужесточением норматива краткосрочной ликвидности банкам нужно привлекать длинные вклады, но вкладчики предпочитают короткие депозиты.

Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев, наблюдаемый рост предлагаемых ставок связан с тем, что люди верят в дальнейший рост ключевой ставки, поэтому открывают только короткие вклады, чтобы потом «переоткрыть» под новую ставку.

При этом, по его оценке, при повышении ключевой ставки до 23% годовых ставки по вкладам в крупных банках вырастут до 22–24% годовых в зависимости от срока. Алексей Войлуков считает, что к началу новогодних акций ставка 25% годовых станет обычной для большинства кредитных организаций, а у отдельных игроков рынка в рамках маркетинговых акций ставки могут доходить и до 30% годовых.

Максим Буйлов