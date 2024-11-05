Бывший ростовский губернатор Василий Голубев станет сенатором

Экс-глава Ростовской области Василий Голубев, ушедший в отставку вчера, 4 ноября, может получить пост сенатора от законодательного собрания региона. Об этом «Ъ» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

С 2018 года ростовский парламент в Совете федерации представляет Ирина Рукавишникова, занимающая в верхней палате пост первого заместителя председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Для того, чтобы господин Голубев стал сенатором, ей необходимо добровольно уйти в отставку, а сам бывший губернатор должен получить вакантный мандат депутата заксобрания (региональный парламент вправе делегировать в верхнюю палату только действующего депутата). Сделать это будет несложно, поскольку на выборах ростовского заксобрания в 2023 году господин Голубев возглавлял список «Единой России» и сохраняет право на получение депутатского мандата.

Врио губернатора Ростовской области вчера вечером, 4 ноября, был назначен руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Подробнее о смене ростовского губернатора — в материале «Губернаторы отставились на перспективу».

Андрей Прах