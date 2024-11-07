Заброшенные участки берут под конституционную защиту

Конституционный суд (КС) РФ признал незаконной норму административного кодекса, позволявшую штрафовать граждан за неиспользование земельного участка для строительства в течение трех лет. До высшей судебной инстанции дошло разбирательство жителей Тульской области: их оштрафовали на 20 тыс. руб. за заросший участок в деревне Малахово — и за то, что они в течение семи лет так и не приступали к индивидуальному жилому строительству (ИЖС) там. Граждане доказывали в судах, что эта норма КоАП РФ препятствует «свободному осуществлению прав собственников». Заявители могли и не знать, что должны под угрозой наказания застроить участок за три года, поскольку из КоАП и Земельного кодекса РФ это не следует, а суды трактуют законы расширительно, дали понять в КС. Пока законодатель не скорректирует норму КоАП, применять ее будет нельзя, говорят опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Конституционного суда, заросший участок с незаконченными постройками и через три года не может быть поводом для штрафа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ По мнению Конституционного суда, заросший участок с незаконченными постройками и через три года не может быть поводом для штрафа

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

До КС дошла жалоба Анастасии Баевой и Ивана Филькова: они сначала унаследовали доли в земельном участке в деревне Малахово, а в 2015 году оформили отдельные наделы. В мае 2022 года проверка инспекторов по охране и использованию земель областного управления Росреестра выявила нарушение по ч. 3. ст. 8.8 КоАП РФ: оба участка, предназначенные для ИЖС, были не огорожены, заросли кустарником, строительство домов на них не велось, за разрешением на строительство жители не обращались. В ч. 3 этой статьи кодекса упоминается «неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества» и других целей, если обязанность по его использованию «предусмотрена федеральным законом». Нарушителям грозит штраф — до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. руб. Анастасию Баеву и Ивана Филькова оштрафовали по минимуму — 20 тыс. руб. с каждого. Жители Малахово не согласились и обжаловали решение, но Алексинский межрайонный суд Тульской области и вышестоящие инстанции, включая Верховный суд РФ, оставили постановление о штрафе без изменений. Тогда селяне пошли в КС, заявив о неконституционности ч. 3 ст. 8.8. КоАП РФ как препятствующей «свободному осуществлению прав собственников».

Примечательно, что в ходе судебных разбирательств инспекторы Росреестра ссылались не на административный, а на Гражданский кодекс (ГК) РФ, в частности на его ст. 284. По этой статье ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника, если не используется в течение трех лет по целевому назначению (например, для ИЖС или ведения сельского хозяйства). КС обратил внимание, что в судах практика подобной связки (ст. 8.8 КоАП и ст. 284 ГК РФ) стала «единообразной». Однако в высшей инстанции ее фактически сочли расширительной и неприемлемой трактовкой законодательства.

Судьи КС сообщили, что не возражают против принципов целевого использования земель и налагаемых на них ограничений, но дали понять, что заявителям фактически неоткуда было узнать об обязательстве застроить земли ИЖС за три года.

По мнению высшей инстанции, в ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ об этом не говорится прямо — есть лишь отсылки к другим неназываемым федеральным законам. «У судов возникала неопределенность, к какому закону отсылает оспариваемое законоположение»,— поясняется в постановлении КС. Путаницы добавляет и то, что ст. 42 Земельного кодекса РФ обязует приступать к освоению земельных участков лишь в соответствии с договорами, а нормативный срок для этого не определен, указывают судьи КС. В итоге высшая инстанция признала ч. 3 ст. 8.8 КоАП неконституционной «без ясного и недвусмысленного указания» срока, после которого можно штрафовать за бездействие на землях ИЖС. Отметим, по данным Росреестра, в 2023 году в России было выявлено 46 тыс. нарушений ч. 3. ст. 8.8 КоАП РФ, а к ответственности привлечено 87 граждан и юрлиц.

Управляющий партнер юридической Zharov Group Евгений Жаров говорит, что постановление КС «фактически отменяет возможность привлечения граждан к ответственности за неиспользование земельных участков для ИЖС» — до тех пор, пока законодатель не внесет изменения в административный кодекс. Судам теперь недостаточно сослаться на ст. 284 ГК РФ, так как норма «не квалифицирует неиспользование как правонарушение и требует предварительного предупреждения собственника», разъясняет позицию КС старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

При этом в КС напоминают, что с 1 марта 2025 года в силу вступят поправки к Земельному кодексу РФ, которые все-таки ограничат срок освоения участков для ИЖС тремя годами.

«Возможно, что это может решить проблему без дополнительных изменений законодательства»,— рассуждает господин Жаров, но уточняет, что окончательное решение остается за законодателем.

Александр Воронов