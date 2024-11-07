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Коммерсантъ FM
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В Саратове водителям разрешили уезжать от БПЛА на скорости 135 км/ч

Администрация Саратова разрешила автомобилистам разгоняться до 135 км/ч в пределах областного центра, если это необходимо для ухода от атаки беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэрию.

В администрации подчеркнули, что действия водителя, превысившего скорость 135 км/ч в условиях крайней необходимости, могут быть квалифицированы как действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, предусмотренные статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В таких случаях, как разъяснили в мэрии, административное производство по делу может быть прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП.

31 октября губернатор Роман Бусаргин предупредил горожан о возможной атаке на город беспилотников; воздушная тревога зазвучала в городе в 8:00. Тогда мэрия опубликовала памятку о действиях в случае атаки дронов. Автомобилистам, заметившим дрон, было рекомендовано остановиться, покинуть транспортное средство и найти укрытие. При свободной дороге водителям предлагалось разогнаться до скорости более 135 км/ч, чтобы уйти от атаки.

Саратовская область уже неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В конце августа обломки сбитых дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, расположенных более чем в 700 км от границы с Украиной. В результате атаки был поврежден ЖК Volga Sky в Саратове. По данным Минобороны, над регионом было уничтожено девять беспилотников. В результате инцидента несколько человек пострадали, одна женщина погибла.

Никита Маркелов, Саратов

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