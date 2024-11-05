Проверяющие устраиваются на новом месте

В 2025 году правительство намерено заняться донастройкой сформированной в результате реформы системы контрольно-надзорной деятельности (КНД), сообщил на профильном форуме в Калининграде на прошлой неделе глава аппарата Белого дома вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, в числе приоритетов — развитие риск-ориентированного подхода, досудебного обжалования решений госорганов, института профилактических визитов контролеров и цифровизации процедур и ведомств. Со ссылкой на информатизацию и сокращение числа проверок чиновник попросил контрольные ведомства подумать о сокращении числа контролеров и изменении своей структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценке куратора реформы КНД, вице-премьера Дмитрия Григоренко, миллион профилактических визитов контролеров в компании в год — «безобразие» и лишь имитация необходимой работы

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ По оценке куратора реформы КНД, вице-премьера Дмитрия Григоренко, миллион профилактических визитов контролеров в компании в год — «безобразие» и лишь имитация необходимой работы

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пятый всероссийский форум контрольных органов прошел в Калининграде с 31 октября по 2 ноября 2024 года. В заключительный день мероприятия в пленарном заседании принял участие куратор реформы КНД в правительстве Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Григоренко. Его выступление можно назвать своего рода срезом реформы контрольно-надзорной деятельности. При этом в самом начале вице-премьер отметил, что любая реформа не может длиться вечно и есть точка, после которой новый порядок становится обыденностью. «Речь уже идет не столько о реформаторских изменениях, сколько о донастройке сделанного»,— сказал он.

Чиновник подчеркнул, что смысл реформы КНД заключался не в снижении или увеличении количества проверок. «При правильной системе это не имеет значения. Наша задача сделать так, чтобы не нарушали — в этом идея, а проверка — это инструмент»,— сказал он. Отметим, что если в 2019 году за год было проведено 1,5 млн проверок, то в 2023 году их число сократилось до 353 тыс. Одновременно с этим увеличилось количество профилактических визитов (когда контролеры де-факто приходят не в поисках нарушений, а с объяснениями, как их избежать): если в 2021 году их насчитывалось 44 тыс., то по итогам этого года, по словам чиновника, до миллиона. Это, как выяснилось, не является целью для Белого дома: «С профилактикой нужно что-то делать, надо прекращать это безобразие»,— внезапно посетовал вице-премьер. Как пояснили “Ъ” в его аппарате, в правительстве воспринимали профилактические визиты как инструмент адаптации и бизнеса, и контролеров к новым подходам к КНД в период моратория на проверки — но профилактика не подталкивает компании к выполнению обязательных требований и затраты на нее нужно оптимизировать.

В 2025 году необходимо определить объекты и цели таких консультаций, подумать над критериями назначения профилактики, при этом разделив взгляд на бизнес и госорганизации (напомним, господин Григоренко — сторонник устранения нарушений в госсекторе дисциплинарными и управленческими методами, а не уплатой штрафов из бюджета в бюджет). Для компаний же бесплатные, но затратные для контролеров консультации предлагается ограничить: «Не может число профвизитов в разы превышать число проверок»,— заметил чиновник.

Будущее контрольной (надзорной) деятельности связано и с цифровизацией. Участники форума предложили вице-премьеру законодательно закрепить возможность использования мобильного приложения «Инспектор» для дистанционных проверок. Отметим, что его функционал планируется расширить — в нем также можно будет подтвердить устранение нарушений, рассказал глава департамента госполитики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономики Александр Вдовин. По данным ведомства, уже проведено более 3,8 тыс. проверок и профилактических мероприятий в дистанционном формате.

Учитывая степень цифровизации, снижение количества проверок и их дистанционные виды, вице-премьер заявил о необходимости сделать упор на качественных изменениях самих ведомств. «Давайте все-таки подумаем над количеством контролеров»,— сказал он, заметив, что при сокращении численности занятых в КНД надо исходить из сохранения фонда оплаты труда: «тогда можно было бы аккуратно подумать о конкурентных зарплатах» наряду с пересмотром структуры контрольных органов. Де-факто вице-премьер впервые публично заявил об идее модернизации административной структуры КНД, о чем ранее писал “Ъ” (см. номер от 28 октября).

Напомним, что за девять месяцев 2024 года точность назначения проверок на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований достигла 87% против 69% годом ранее и средней эффективности проверок по всем прочим основаниям — около 60%. Вице-премьер, однако, ссылался не на эти цифры, а на Генпрокуратуру — по словам начальника управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей ведомства Артема Кононенко, в последние два года прокуроры согласовывают лишь треть предложений о внеплановых проверках, и хотя основная часть отказов обусловлена несоблюдением формальных требований к их оформлению, значительное число несогласований обусловлено отсутствием оснований для проверок.

Еще одна сфера продолжения работы — система досудебного обжалования решений. По словам вице-премьера, контрольные ведомства уже научились работать со сроками, теперь необходимо сосредоточиться над качественной составляющей. «Плохо не то, что жалуются, плохо, когда жалуются повторно на одно и то же, а мы не реагируем»,— пояснил он. По мнению господина Григоренко, необходимо выстроить ежеквартальную систему анализа причин жалоб, поддержав и предложение участников форума расширить спектр того, что можно обжаловать — включая нормативное закрепление возможности оспорить категорию риска нарушения обязательных требований конкретным бизнесом.

Венера Петрова, Олег Сапожков