Железнодорожники усилят наблюдение

На железнодорожных переездах появится больше автоматических камер для вынесения штрафов — Минтранс намерен расширить список оснований для их установки. Комплексами фото- и видеофиксации будут оснащать переезды, где за год произошла хотя бы одна авария, а также нерегулируемые пересечения с железной дорогой — без дежурных и шлагбаумов. Установка и обслуживание оборудования ляжет на плечи железнодорожников. Общие их затраты в течение шести лет превысят 3 млрд руб., подсчитали в Минтрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтранс намерен добиться безопасности на железнодорожных переездах с помощью камер и штрафов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Минтранс намерен добиться безопасности на железнодорожных переездах с помощью камер и штрафов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На портале regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства с правилами монтажа и использования автоматических камер на железнодорожных переездах. Подготовленный Минтрансом документ заменит четырехлетней давности постановление №1504 на ту же тему. Ведомство намерено расширить список оснований для установки комплексов фиксации нарушений.

Сегодня камеру ставят, если на переезде в течение трех лет произошло более двух ДТП, в которых погибли люди или были ранены более пяти человек. Минтранс же предлагает размещать комплексы «в приоритетном порядке» на переездах, где в течение года произошло хотя бы одно ДТП с поездом, либо на переездах, которые не обслуживаются дежурным и никак не регулируются (например, заграждениями или шлагбаумами). Камеры будут передавать фото- и видеоматериалы в ГИБДД для формирования так называемых «писем счастья». Максимальный штраф за нарушения на переездах, напомним, составляет 5 тыс. руб.

Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности, поясняют в Минтрансе.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2024 года в России произошло 127 аварий на железнодорожных переездах, и это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 52 человека, ранены — 154. Самые резонансные в этом году ДТП на переездах произошли 1 апреля (столкновение поезда с автобусом в Ярославской области, погибли 7 человек), 9 июля (столкновение поезда с легковой машиной в Запорожской области, погибли 5 человек) и 29 июля (в Волгоградской области в результате столкновения с грузовиком сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, пострадало более 140 человек).

Минтранс не сообщает, сколько камер уже установлено на переездах. По данным МВД, сейчас в России действуют 14,6 тыс. железнодорожных переездов, из них 7,9 тыс.— регулируемые, со световой сигнализацией, шлагбаумами и т. д. Дополнительные камеры Минтранс предлагает размещать за счет владельцев путевой инфраструктуры — это ОАО РЖД, ФГУП «Крымская железная дорога», АО «Акционерная компания "Железные дороги Якутии"» и другие профильные организации. «Затраты субъектов регулирования на соблюдение обязательных требований за шесть лет… составят более 3 млрд руб.»,— сказано в материалах к проекту. Для РЖД это небольшая сумма, сообщил “Ъ” научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Но железнодорожники, по его словам, обычно выступают против возложения на них «непрофильных» затрат. В РЖД ситуацию не комментируют.

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов камер) особо отмечает, что проект постановления позволяет РЖД передать камеру органу исполнительной власти региона, на территории которого находится переезд, или владельцу дороги.

«На практике такой подход будет способствовать более упорядоченной и эффективной эксплуатации комплексов»,— считают в организации. ОКО также поддерживает идею Минтранса ставить камеру на переезде сразу после первой аварии.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман обращает внимание на другую норму постановления — о том, что владелец автодороги должен ставить знак предупреждения о камере за 150–300 м до зоны контроля. Господин Шухман напоминает: согласно ПДД, в населенных пунктах такое предупреждение можно ставить только на въезде, а некоторые железнодорожные переезды расположены внутри населенных пунктов. В результате может возникнуть конфликт норм разных постановлений, предполагает господин Шухман. Обсуждение документа продлится до 29 ноября.

Дискуссии об ужесточении контроля на железнодорожных переездах ведутся весь год. В феврале ОАО РЖД направило правительству предложение ввести уголовную ответственность для водителей, по вине которых произошло столкновение с поездом. О дальнейшей судьбе проекта не сообщалось. В конце лета свои идеи по снижению аварийности представила Генпрокуратура (см. “Ъ” от 9 сентября). Ведомство предложило ОАО РЖД оснастить места пересечения путей «устройствами, препятствующими несанкционированному проезду». Также Генпрокуратура считает необходимым включить в практическую часть водительского экзамена обязательные маршруты с переездами для проверки навыков их пересечения. Еще ведомство призывало «скорректировать» порядок оборудования переездов автоматическими камерами, что и намерен теперь сделать Минтранс.

Иван Буранов