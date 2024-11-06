Защиту вывели на экраны

Дочерняя структура МТС (MOEX: MTSS) — «МТС Линк» — стала владельцем 51% в разработчике решений для видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo. Сделка позволит «МТС Линк» улучшить интеграцию с аппаратными решениями для ВКС и повысить их безопасность, в том числе для поставки в организации, работающие с критической информационной инфраструктурой. Однако рынок инструментов видеоконференций близок к насыщению: многие организации либо уже разработали свои решения, либо нашли партнеров среди крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Один из крупнейших российских разработчиков решений для онлайн-мероприятий ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк», ранее — Webinar) закрыло сделку по приобретению 51% в производителе решений для ВКС, в том числе серверного программного обеспечения и оборудования Vinteo (ООО «Винтео»), рассказал “Ъ” представитель «МТС Линк». Уточняется, что компания сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, в том числе продавать свои решения по собственным партнерским каналам.

Представительства и партнерская сеть Vinteo работают в России и Казахстане, у компании также есть локализованное производство оконечного оборудования в Краснодарском крае, говорится на официальном сайте разработчика. По данным «СПАРК-Интерфакс», до сделки 34,35% в ООО «Винтео» принадлежало директору компании Роману Самойлову, по 32,83% — у Дмитрия Серого и Алексея Ливикина. Выручка ООО по итогам прошлого года составила 534 млн руб. при чистом убытке в 31,7 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 726,8 млн руб. с чистой прибылью в 130 млн руб.

Основным бенефициаром ООО «Вебинар» является ПАО МТС (99%). Сам оператор закрыл сделку по приобретению Webinar еще в 2022 году. Выручка компании в 2023 году составила 245,5 млн руб. с чистым убытком в 6,6 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 193,5 млн руб. при чистой прибыли в 19,8 млн руб.

Сделка позволит «МТС Линк» улучшить интеграцию с аппаратными решениями для ВКС, считают в компании, в том числе повысить качество передаваемого изображения при подключении. Среди потенциальных заказчиков они видят «организации, работающие с критической информационной инфраструктурой (КИИ) и компании с высокими требованиями к хранению конфиденциальных данных». Согласно постановлению правительства от 2023 года, компании, относящиеся к КИИ, с 1 сентября текущего года не могут использовать «недоверенные» программно-аппаратные комплексы (ПАК) (см. “Ъ” от 20 мая). Компании также должны передать во ФСТЭК планы перехода на доверенные ПАКи до конца года.

По данным портала CNews за прошлый год, глобальный рынок решений для ВКС увеличивается на 12–13% в год — медленнее, чем прогнозировали эксперты, но быстрее IT-рынка в целом. CNews Fortune Business Insights оценивает объем мирового рынка ВКС в $33 млрд в 2024 году и прогнозирует его рост до $60 млрд к 2032 году.

В пользу ООО «Винтео» говорят неплохие темпы роста бизнеса и умеренная долговая нагрузка, считает главный финансовый аналитик «Регблока» Анна Авакимян. В то же время финансовые результаты неустойчивы. Компания может быть оценена в 1,2–1,6х капитала, или в 330–440 млн руб., отмечает она, стоимость контрольного пакета — в 166–222 млн руб.

Последние три года Webinar, а после «МТС Линк» находился в некоей стагнации по финансовым показателям, считает собеседник “Ъ” на IT-рынке: «Искать для себя новые рынки — самый логичный шаг. Что касается Vinteo, то компания теряла до сделки около 30% выручки, что в том числе сделало ее подходящей целью для поглощения».

В целом облачные решения в бизнесе субъектов КИИ нежелательны, говорит заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов: «Поэтому предпочтения отдаются on-premise-решениям, в которых серверы видеоконференций должны находиться внутри периметра компании и управляться тоже изнутри». Однако рынок инструментов внутренних видеоконференций близок к насыщению, считает он. Так, многие компании либо разрабатывают свои решения (например, «Сбер Джаз»), либо выбирают корпоративный стандарт имеющихся игроков, которые уже решили вопросы защиты, напоминает господин Хайретдинов.

Максут Шадаев, глава Минцифры, 28 мая на TAdviser SummIT: «Стимулируя внедрение новых цифровых решений, сегодня надо сделать так, чтобы это были решения российских вендоров».

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова