Губернаторы отставились на перспективу

Сразу два российских губернатора в понедельник объявили о досрочной отставке в связи с переходом на новую работу. Сначала с жителями Тамбовской области попрощался ее руководитель Максим Егоров, избранный на этот пост чуть больше двух лет назад, а следом с аналогичным заявлением выступил глава Ростовской области Василий Голубев — один из главных «долгожителей» среди губернаторов. На их места поздно вечером были назначены соответственно экс-мэр Краснодара, участник СВО Евгений Первышов и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов (слева) и Юрий Слюсарь пришли к губернаторству разными путями, но с одинаковым боевым настроем

Фото: Максим Блинов, Кирилл Каллиников / РИА Новости Евгений Первышов (слева) и Юрий Слюсарь пришли к губернаторству разными путями, но с одинаковым боевым настроем

Фото: Максим Блинов, Кирилл Каллиников / РИА Новости

Максим Егоров опубликовал прощальное обращение к жителям в Telegram-канале днем 4 ноября. Он заявил, что с момента назначения врио губернатора в октябре 2021 года Тамбовская область стала для него родной: «Мы сделали с вами многое — реализовывали национальные проекты, строили школы, открывали поликлиники, больницы, благоустраивали общественные территории. Вы давали свои советы, мы к ним прислушивались». Однако теперь руководство страны поставило перед ним «другие задачи на федеральном уровне», которые необходимо выполнять, добавил господин Егоров. «Я настоящий тамбовчанин. И я рад, что тамбовский волк теперь товарищ»,— пошутил губернатор.

Максиму Егорову 47 лет, он уроженец Горького (ныне — Нижний Новгород). Карьеру начинал в 1999 году в местной горадминистрации, затем перешел в «Нижновэнерго». В 2005–2015 годах трудился на различных должностях в Федеральной службе по тарифам в Москве. В 2016-м стал советником тогдашнего губернатора Тюменской области Владимира Якушева, а в 2018-м — его же заместителем в Министерстве строительства и ЖКХ. С 2019 года также являлся главным государственным жилищным инспектором. В сентябре 2022-го победил на выборах тамбовского губернатора с 85% голосов.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, обращают внимание на то, что Максим Егоров принял решение о смене работы через четыре дня после того, как Тамбовскую область посетил его бывший начальник Владимир Якушев, который сейчас занимает посты и. о. секретаря генсовета «Единой России» и первого вице-спикера Совета федерации. Вместе они проинспектировали реализацию программы благоустройства, провели заседание президиума регионального политсовета партии, а также встретились с участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей в филиале фонда «Защитники Отечества».

Имя нового тамбовского руководителя стало известно поздно вечером того же дня: занять этот пост Владимир Путин предложил депутату Госдумы и экс-мэру Краснодара Евгению Первышову, который в октябре 2022 года ушел на СВО, а в мае 2024-го начал обучение по специальной кадровой программе «Время героев». Принимая его в Кремле, президент напомнил о своей июньской встрече с участниками этой программы, в ходе которой, впечатлившись заслугами старшего сержанта Первышова, пообещал сделать ему некое «предложение».

«Знаю, что с предложением вы знакомы. Как вы к нему относитесь?» — поинтересовался господин Путин. «Безусловно, я соглашусь — для меня это большая честь»,— ответил депутат.

Следом за Максимом Егоровым о намерении уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу» заявил Василий Голубев. Он выразил благодарность президенту, коллегам, соратникам и даже «тем, кто высказывал конструктивную критику». «Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов»,— написал господин Голубев в Telegram-канале, подчеркнув, что при нем Ростовская область стала «настоящим регионом-лидером».

Василий Голубев — один из «долгожителей» губернаторского корпуса России (см. график). Ему 67 лет, он уроженец станицы Ермаковская. Карьеру начинал в подмосковном автотранспортном предприятии, затем продвинулся по партийной лестнице, став в 1989 году функционером обкома КПСС, а позже возглавил горсовет Видного. За последующие десять лет прошел путь от главы администрации Ленинского района Московской области до первого вице-премьера областного правительства, но в 2003-м вернулся к руководству тем же районом. Весной 2010 года по представлению президента Дмитрия Медведева был наделен полномочиями губернатора Ростовской области, после чего дважды избирался на этот пост на прямых выборах — в 2015 и 2020 годах, получив 78,2% и 65,3% голосов соответственно.

Указ о назначении врио главы Ростовской области был также подписан поздно вечером 4 ноября: им стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Несмотря на разные сроки работы, эксперты оценивают результаты правления Максима Егорова и Василия Голубева одинаково комплиментарно. Так, политолог Владимир Слатинов говорит, что господин Егоров показал себя «крепким середняком» и не допустил серьезных конфликтов ни с федеральной властью, ни внутри местных элит. А политтехнолог Сергей Тараканов отмечает, что все 14 лет при господине Голубеве в Ростовской области «наблюдался спокойный, стабильный рост». При этом эксперт считает, что до недавнего времени глава региона не собирался уходить в отставку и еще летом занимался укреплением своего правительства, пригласив на пост вице-губернатора депутата Госдумы Виталия Кушнарева.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов напоминает, что отставка господина Голубева прогнозировалась давно и шансов остаться на новый срок даже «на пару-тройку лет» у губернатора-долгожителя было совсем немного. А вот отставку Максима Егорова господин Иванов считает «экспромтом»: «Эта история никак не "прогревалась", кадровое решение явно возникло достаточно быстро, можно сказать — внезапно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Об уходе с губернаторских постов Василий Голубев (слева) и Максим Егоров заявили одновременно, но двинутся ли они в одном направлении — пока неясно

Фото: Василий Дерюгин, Олег Харсеев / Коммерсантъ Об уходе с губернаторских постов Василий Голубев (слева) и Максим Егоров заявили одновременно, но двинутся ли они в одном направлении — пока неясно

Фото: Василий Дерюгин, Олег Харсеев / Коммерсантъ

По мнению политолога Ростислава Туровского, назначение Евгения Первышова на пост врио главы Тамбовской области означает, что бывший мэр Краснодара не участвует в борьбе за пост губернатора края, «и это улучшает шансы Вениамина Кондратьева остаться на очередной срок». А приход в Ростовскую область Юрия Слюсаря стал «очередным доказательством политического влияния "Ростеха"», отмечает эксперт. Он также обращает внимание, что господин Слюсарь для этого региона не чужой: он родился в Ростовской области, а его отец возглавлял знаменитый местный завод «Роствертол» (см. справку).

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж; Ева Китаева, Ростов-на-Дону; Александр Каверин, Краснодар