ЛНР на связи

«Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») приобрела 51% оператора связи «Луганская телефонная компания», что позволит ей предоставлять услуги мобильной связи, интернета и телевидения в ЛНР. Покупатель получает собственную оптическую инфраструктуру в регионе, дополнительные точки продаж сим-карт и расширяет возможности для дистрибуции услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Крымский оператор мобильной связи «Миранда-медиа» 1 ноября купил 51% в ООО «Луганская телефонная компания» (ЛТК), следует из данных «Спарк-Интерфакс». На сайте ЛТК говорится, что у компании есть представительства в каждом районе ЛНР и она предоставляет услуги междугородней и международной связи, ШПД интернета и другие.

Во владение «Миранда-медиа» перешли доли бывших учредителей — гендиректора ЛТК Юрия Шацкого (50,02%) и Владимира Шацкого (0,98%) — учредителя «К-телеком», зарегистрированной в Донецке Ростовской области, следует из карточки компании в «Спарк-Интерфакс». Оставшимися 49% ЛТК с 31 августа 2023 года владеет компания «РТ-регионы», которая входит в группу компаний «Ростелеком».

ООО «Миранда-медиа» зарегистрировано в 2004 году. 80,01% компании принадлежат ООО «СК Люкстранс» (доля находится под обременением в АО «Акционерный банк "Россия"»), еще 19,99% у «Ростелекома». Выручка компании за прошлый год составила 4 млрд руб. при чистом убытке в 1,4 млрд руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 1,9 млрд руб. с чистым убытком в 137 млн руб. ООО «Луганская телефонная компания» зарегистрировано в 2014 году, выручка за 2023 год — 2 млрд руб., чистая прибыль — 573 млн руб. Владеет 19,61% в ООО «Сейвер» и 49% компании ООО МКС (республиканский оператор мобильной связи с 1 июля 2022 года, ранее работал как ГУП ЛНР «Лугаком» под брендом «Лугаком»).

«"Миранда" приобрела ЛТК, чтобы предоставлять жителям Луганской народной республики конвергентные услуги, включая мобильную связь, интернет и телевидение»,— рассказывают “Ъ” в департаменте внешних коммуникаций компании, не раскрывая сумму сделки. В компании добавляют, что на данный момент их мобильная инфраструктура, которую построили в 2024 году, включает более 830 базовых станций, обеспечивающих связь для более чем 80% населения территории ЛНР. В ЛТК, МКС, Минцифры ЛНР не ответили на запрос, в «Ростелекоме» отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” сообщал, что в регионе заработал мобильный интернет, а кроме того, операторы связи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях запускают продажу виртуальных сим-карт (см. “Ъ” от 18 января и 6 мая).

У ЛТК низкий уровень долга, а рентабельность капитала превышает 30%, говорит главный финансовый аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «51% капитала может быть оценено по цене 1,2–1,8х капитала, или 0,9–1,4 млрд руб.». Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает сумму сделки по покупке 51% ЛТК в 750 млн руб.

Собеседник “Ъ” на региональном телеком-рынке объясняет, что «Миранда-медиа» купила ЛТК для того, чтобы у компании появилась оптоволоконная инфраструктура: «На данный момент у них в республике есть мобильная инфраструктура, но оптоволоконной нет».

«Доля ЛТК на рынке ШПД республики небольшая, однако их главные ценности для "Миранды" — филиальная сеть и оптическая инфраструктура. Благодаря филиальной сети она может получить дополнительные точки сбыта сим-карт. Кроме того, у них может быть магистральный канал со "старой" территорией РФ»,— рассказывает источник “Ъ” на телеком-рынке присоединенных республик.

Алексей Жабин, Юлия Юрасова