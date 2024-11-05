Путин поручил определить требования к уровню владения языком для мигрантов

Президент России Владимир Путин считает, что нужно установить требования к уровню владения языком для мигрантов. Он также предложил создать алгоритм работы с детьми мигрантов, которые плохо владеют языком.

«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения»,— сказал господин Путин на заседании Совета по русскому языку и языкам народов России (Кремль вел трансляцию в Rutube).

Среди прочего президент попросил Совет представить «федеральный алгоритм» работы с детьми мигрантов, которые не знают русского или слабо им владеют. Кроме того, глава государства предложил создать единый стандарт тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов.

В России иностранец для получения разрешения на временное пребывание и на работу либо вида на жительство обязан подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ. Госдума в конце октября приняла закон, который запрещает посредническим структурам принимать экзамены у мигрантов.

Подробнее о новых мерах — в публикации «Ъ» «Великий, могучий и свободный от мухлежа и коррупции».