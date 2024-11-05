ЕАО возглавила руководитель программы «Время Героев» Мария Костюк

Президент Владимир Путин назначил главу управления фонда «Защитники Отечества» и руководителя программы «Время героев» Марию Костюк на должность врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Источники «Ъ» ранее сообщали, что госпожа Костюк может сменить Ростислава Гольдштейна на должности главы ЕАО. Господин Гольдштейн перешел на должность главы Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мария Костюк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы родились в Еврейской автономной области и там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона»,— сказал президент на встрече с Марией Костюк.

Марии Костюк 47 лет. Она родилась в поселке Смидович в ЕАО. После окончания Биробиджанского государственного педагогического института работала учителем истории в школе своего родного поселка. В 2009 году начала работать в Биробиджане, заняв должность начальника отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением. Вскоре стала заместителем главы мэрии города. В 2017 году начала работать помощником Ростислава Гольдштейна.

С 2021 по 2023 годы Мария Костюк занимала пост заместителя председателя правительства ЕАО. В 2023 году вошла в список доверенных лиц президента. Мария Костюк замужем. Ее сын Андрей в 2022 году отправился добровольцем на спецоперацию, погиб в августе того же года.

Мария Костюк стала единственной женщиной—главой региона в России. С 2019 года единственной женщиной-губернатором была глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В конце мая она объявила об уходе с поста. В июне Владимир Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России.

Об итогах правления Ростислава Гольдштейна — в материале «Ъ».