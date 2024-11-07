Смягчению не оставили выборов

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжила смягчать денежно-кредитную политику (ДКП): 7 ноября ставка была снижена на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,5–4,75%. Свое решение регулятор объяснил прогрессом в достижении целевого показателя инфляции. Открытым остается вопрос о дальнейшей траектории ставки: реализация основных экономических планов победившего на президентских выборах Дональда Трампа (в том числе снижение налогов и повышение пошлин на импорт) может вновь разогнать рост цен и, как следствие, замедлить темпы смягчения ДКП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам ноябрьского заседания, отложенного на день из-за президентских выборов, сообщил о снижении ставки с 4,75–5% до 4,5–4,75%. Таким образом цикл смягчения ДКП, как и ожидалось, продолжился — напомним, ФРС приступила к снижению ставки в сентябре (тогда сразу на 50 б. п.). До этого она удерживалась на высоком уровне ради замедления инфляции, разогнавшейся весной 2022 года (см. “Ъ” от 17 марта 2022 года).

Решение продолжить снижение ставки в ФРС объяснили прогрессом в достижении целевого показателя инфляции (2%), уточнив, впрочем, что она остается «несколько повышенной».

Данные об октябрьской динамике роста цен будут опубликованы на следующей неделе. В сентябре индекс CPI составил минимальные с февраля 2021 года 2,4% после 2,5% в августе. Снижение показателя фиксировалось шестой месяц подряд. Базовая инфляция (сore CPI, без учета стоимости продовольствия и энергоносителей) составила 3,3% после 3,2% в августе. Дефлятор потребительских расходов (PCE), на который ориентируется ФРС, в сентябре оценивался в 2,7%, как и в августе, что совпало с ожиданиями. Напомним, расхождения в значениях индикаторов CPI и PCE связаны с разными методологиями их расчета — дефлятор считается более чувствительным.

Как подчеркнули в ФРС, данные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами. Предполагается, что снижение ставки поддержит этот рост: в третьем квартале ВВП США увеличился на 2,8% после расширения на 3% во втором.

Из заявления регулятора следует, что на решение по ставке повлияли и данные о состоянии рынка труда. Напомним, по итогам июльского заседания регулятор впервые отметил, что внимательно следит за достижением своих целей не только в области ценовой стабильности, но и в сфере занятости,— вчера же он признал, что риски для одновременного выполнения обеих задач «примерно сбалансированы». Индикаторы в конце третьего — начале четвертого квартала свидетельствовали о продолжающемся охлаждении на рынке труда, что во многом сделало возможным снижение ставки. Так, по данным американского Бюро статистики труда, рост рабочих мест в октябре составил минимальные с декабря 2020 года 12 тыс. вместо прогнозных 100–130 тыс. (прирост фиксировался в здравоохранении и госсекторе, заметный спад — в обрабатывающей промышленности). Отметим, в статистике прошлого месяца отразились последствия ураганов и забастовки среди сотрудников аэрокосмической промышленности — факторы, которые, очевидно, не будут влиять на состояние рынка труда в долгосрочной перспективе.

Четкого сигнала о дальнейшей траектории ставки Джером Пауэлл вчера не дал, традиционно сославшись на важность поступающих данных. В этот раз в заявлении ФРС отдельный упор сделан на учет «меняющихся прогнозов» и «баланса рисков».

«Мы остаемся на пути к "нейтральным" уровням, вопрос — в правильном темпе»,— подчеркнул господин Пауэлл, добавив, что в какой-то момент «может быть целесообразно» замедлить темпы снижения ставок. Хотя, по словам главы ФРС, результаты выборов на ее политику в ближайшей перспективе не повлияют, повышенное внимание к действиям и интонациям регулятора во многом связано именно с ними — планы победившего на них Дональда Трампа, анонсированные в президентской кампании, могут серьезно изменить экономическую политику страны и усилить инфляционное давление.

В частности, господин Трамп намерен снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% с нынешних 21% (в прошлый президентский срок он уже снижал ее с 35%) — что, вероятно, обернется ростом спроса. Фактором инфляционных рисков могут также стать изменения во внешней торговле: будущий президент заявлял о планах по введению пошлины в 10–20% на все ввозимые товары и в 60% — на поставки из Китая (см. “Ъ” от 6 ноября), что может привести к кратному росту стоимости импорта. Разогнать же инфляцию в сфере услуг могут анонсированные корректировки миграционной политики (в т. ч. массовая депортация нелегальных мигрантов). Фактически политика, предложенная Дональдом Трампом, может отложить на неопределенный срок возвращение инфляции к целевым 2% и, как следствие, замедлить темпы смягчения ДКП. Прогнозы, сделанные до результатов выборов, предполагали достижение таргета к концу 2025 года — ожидается, что теперь они будут пересмотрены.

Кристина Боровикова