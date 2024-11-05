Успеть на падающем рынке

Третий квартал оказался рекордным с 2018 года для российского рынка слияний и поглощений — $12,49 млрд, при том, что более половины этого результата обеспечили всего две крупные сделки. Их количество, как и средний размер сокращаются: крупные иностранные собственники уже покинули российский рынок, а стоимость фондирования ограничивает отечественных участников в приобретении новых активов. На этом фоне перспективы даже традиционно успешного четвертого квартала эксперты оценивают крайне сдержанно. Хотя и допускают, что на настроение инвесторов может повилять запланированный на 2025 год рост налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Третий квартал 2024 года оказался рекордным за последние шесть лет по объему сделок слияния и поглощения (M&A) для этого периода — $12,49 млрд. Это следует из обзора агентства AK&M, с которым ознакомился “Ъ”. Однако столь высокие результаты были обеспечены лишь двумя сделками стоимостью более $1 млрд. Это продажа контроля в холдинге Acronis (с российскими бенефициарами) шведскому фонду под управлением EQT Partners за $4 млрд и приобретение банком ВТБ Первой грузовой компании за $2,74 млрд. На эти две сделки пришлось 54% от общего объема сделок за отчетный квартал. Вместе с тем количество сделок оказалось минимальным за последние четыре года — всего 104. Одновременно снизилась в годовом сравнении и средняя сумма сделок — на 6,5%, до $56,4 млн.

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Ранее сегмент М&А поддерживался именно сделками по выходу иностранных компаний с российского рынка (см. “Ъ” от 15 мая 2023 года) и сделками по выходу российских бенефициаров из иностранных активов (см. “Ъ” от 9 августа 2023 года). Слабую динамику рынка в третьем квартале 2024 года в АК&М связывают с ростом ключевой ставки и с завершившейся распродажей иностранных активов. Многие качественные предприятия уходили за бесценок, поэтому теперь рынок не готов возвращаться к приобретению по рыночной стоимости, поясняет замгендиректора агентства АК&M Людмила Еремина. «В условиях высокой стоимости капитала найти таргет, который с учетом синергии будет приносить более 20% годовых дохода на вложенный капитал, достаточно сложно»,— согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Кроме того, в настоящее время регуляторные ограничения настолько велики, что ни продавцы, ни покупатели не готовы брать на себя (или делить между собой) коммерческие потери, заключает партнер корпоративной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Константин Минеев.

Поэтому эксперты сомневаются в значительном предновогоднем росте показателей. Так, по данным AK&M, в предшествующие четыре года объемы сделок в октябре—декабре превышали результаты предшествующих кварталов. «Четвертый квартал 2024 года будет провальный для рынка M&A»,— полагает Сергей Гришунин. В АК&М ожидают активности преимущественно в секторе услуг, в частности могут активно происходить покупки гостиниц, пансионатов, апарт-отелей, а также в сегменте строительства и девелопмента. В строительстве появился тренд на консолидацию строительных компаний, а также выкуп офисной недвижимости для собственных нужд. Помимо этого, сохраняется и даже увеличивается спрос на участки земли, где возможно строительство жилья премиум-класса, в качестве инвестиций. По оценке господина Гришунина, возможны сделки в IT-секторе и телекомах, когда более крупные компании будут покупать небольшие технологические компании.

Стимулировать завершать сделки до конца года будет и ужесточение налогообложения с января 2025 года, продавцы будут стремиться закрыть сделки до конца года, уверен партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев. В целом еще остаются крупные игроки в FMCG и retail-секторах, кроме того, банковские группы UniCredit и Raiffeisen также будут вынуждены уйти с российского рынка, допускает аналитик инвестиционного банка Aspring Capital Михаил Кушнир. Вот только когда это произойдет, оценить сейчас невозможно.

Полина Трифонова