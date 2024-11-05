Путин назначил Гольдштейна врио главы Коми

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна врио главы Коми. Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля. Этим же указом президент принял отставку с поста главы Коми Владимира Уйбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Гольдштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее о том, что господин Гольдштейн может возглавить республику после ухода господина Уйбы, сообщали источники «Ъ». Сегодня президент встретился с господином Гольдштейном и предложил ему новую должность. Тот согласился. «Для меня большая честь и огромная ответственность. Я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение»,— ответил Ростислав Гольдштейн на предложение президента. Тот, в свою очередь, попросил чиновника «плотнее работать с местными специалистами».

Место господина Гольдштейна заняла начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. О ее возможном назначении ранее сообщали источники «Ъ». Она — заместитель Ростислава Гольдштейна в региональном отделении «Единой России». Также ранее она была зампредом правительства ЕАО.

Владимир Уйба сообщил о своей отставке сегодня, 5 ноября. По его словам, президент «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне». Новая должность господина Уйбы пока неизвестна.

Об итогах правления Ростислава Гольдштейна — в материале «Ъ».