Два пожизненных за девять жизней

Суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащих контрактной службы Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за массовое убийство в Волновахе (ДНР). По версии следствия, в конце октября 2023 года военные расстреляли девять членов семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет. Осужденные, не признавшие вину, обжалуют судебное решение. Если приговор вступит в силу, осужденным освободиться даже через участие в СВО будет невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Рау

Фото: страница Станислава Рау в соцсети Станислав Рау

Фото: страница Станислава Рау в соцсети

В пятницу Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по резонансному уголовному делу о массовом убийстве в Волновахе. Контрактники Станислав Рау и Антон Сопов признаны виновными в незаконном проникновении в жилище и убийстве общеопасным способом двух и более лиц, в том числе малолетних (ч. 1 ст. 139, п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Им, как и запрашивал гособвинитель из военной прокуратуры, в ходе прения сторон были назначены пожизненные сроки. Отбывать их военные будут в исправительной колонии особого режима типа печально знаменитых «Белого лебедя», «Черного дельфина» или «Полярной совы».

Как было установлено в начале судебного процесса, Станиславу Рау 28 лет, он родился в селе Волчиха Алтайского края, жил в Петропавловске-Камчатском. Антону Сопову 21 год, он из поселка Ярославский Приморского края. В феврале 2023 года был осужден за дедовщину — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с причинением средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 335 УК РФ). Оба подсудимых не женаты и не имеют детей на иждивении.

По данным СМИ, отец Антона Сопова Руслан участвовал в украинском конфликте еще в 2016 году, а Станислав Рау стал бойцом ЧВК «Вагнер» в марте 2023 года, спустя два месяца после того, как в зоне боевых действий погиб его родной дядя, завербованный в «Вагнер» из новосибирской колонии, где отбывал срок за убийство. Впоследствии Рау заключил контракт с военными.

По версии военных следственных органов СКР, в ночь на 28 октября 2023 года фигуранты, вооруженные специальными автоматами, предназначенными для бесшумной стрельбы, проникли в частный дом семьи Капканец в Волновахе и застрелили всех девятерых человек, находившихся в коттедже.

Жертвами военных стали хозяева дома — 53-летний Эдуард Капканец и его 51-летняя супруга Татьяна, чей день рождения все родственники собрались отмечать, их 31-летний сын Андрей Капканец и его жена Наталья.

Также погибли 25-летний сын хозяев Александр Капканец, его 27-летняя жена Екатерина Хатинская, их четырехлетний сын Никита, девятилетняя дочь Настя и 20-летний брат Екатерины Дмитрий Хатинский.

Соседи семьи Капканец видели, как ночью двое мужчин в военной форме отъезжали от дома на кроссовом мотоцикле. Транспортное средство попало на две установленные в Волновахе камеры видеонаблюдения, поэтому его владельца, одного из подсудимых, задержали уже через сутки после преступления. Выяснилось, что он снимал комнату неподалеку от дома расстрелянной семьи и хранил свой мотоцикл прямо во дворе. На следующий день был задержан и его сообщник-сослуживец.

Изначально следственные органы связывали преступление с бытовым конфликтом. По некоторым данным, накануне убийства у хозяина дома возник конфликт с военными.

Одна из версии гласит, что семья торговала самогоном и отказала военным в бесплатном алкоголе. По другой версии, причиной расправы стало замечание, сделанное в магазине Эдуардом Капканцом пьяным военным за несколько часов до убийства.

Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в июле. По ходатайству прокурора слушание проводили в закрытом режиме. Основанием для закрытия процесса стало то, что в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, и данные, раскрывающие места дислокации российских войск, принимающих участие в специальной военной операции, персональные данные военнослужащих и прочее.

По данным источника “Ъ”, знакомого с ходом судебного следствия, подсудимые не признали вину.

Они обжалуют приговор в апелляционном порядке и, очевидно, попытаются заключить новые контракты с военным ведомством. Связаться с представителями защиты осужденных не удалось.

«Контракт — дело добровольное, даже для Министерства обороны,— отметил, в свою очередь, “Ъ” известный адвокат Александр Почуев.— Право на заключение контракта для участия в СВО у пожизненно осужденных в силу закона имеется, поскольку в нем присутствует ограничение этого права только в отношении осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, экстремистские и террористические преступления, а также измену родине. Однако существует приказ МВД и Минобороны, который расширяет данный запрет и на лиц, осужденных на пожизненное заключение».

По словам защитника, согласно судебной практике, когда заключенные на пожизненное лишение свободы обжалуют подобные отказы, добиться победы у них не получается.

«Суды также отказывают заключенным, указывая на то, что это право, а не обязанность УФСИН определять список направляемых в военкомат, да и у самого Министерства обороны такой обязанности тоже не имеется»,— добавил собеседник “Ъ”.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев