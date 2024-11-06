Девелопер в белом халате

Глава одного из крупнейших девелоперов жилья ФСК Владимир Воронин консолидировал сеть многопрофильных клиник «АВС-Медицина», получив долю ее сооснователя Олега Кайбелова. Цена сделки могла составить 180 млн руб., в то время как стоимость всего актива — более 2 млрд руб. Собственник может продать сеть одному из крупнейших поставщиков медуслуг либо вложиться в ее развитие. Но занять существенную долю на конкурентном рынке будет сложно, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Олег Кайбелов передал свою долю в сети клиник «АВС-Медицина» партнеру по этому бизнесу, основателю группы ФСК Владимиру Воронину, следует из данных ЕГРЮЛ. Последнему перешли 10% в ООО «АВС-Медицина» и его доли в других структурах, развивающих сеть. Господин Воронин и его компании сейчас контролируют весь бизнес.

Олег Кайбелов объяснил “Ъ”, что разошелся с партнером относительно видения развития компании и системы управления. Он планирует перерыв в работе, но останется в медицинском бизнесе. Предприниматель не исключает открытие собственной сети. В «АВС-Медицине» Олег Кайбелов выступал консультантом по развитию и масштабированию, пояснил представитель ФСК.

ФСК — один из крупнейших российских застройщиков, специализирующийся на жилье. Согласно данным на наш.дом.рф, компания занимает пятое место по объему текущего строительства, который достигает 2,03 млн кв. м.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценке управляющего партнера ДМГ Владимира Гераскина, доля в 10% в «АВС-Медицине» могла обойтись господину Воронину в 160–180 млн руб. Гендиректор Eqiva Дарья Шубина приводит схожую оценку: 150–180 млн руб. Со сменой структуры владения стратегия развития «АВС-Медицины» не изменится, в фокусе останутся, в частности, предоставление медпомощи и территориальное масштабирование, сообщил представитель сети.

Олег Кайбелов — бывший топ-менеджер «Медси» и Европейского медицинского центра. «АВС-Медицину» в партнерстве с Владимиром Ворониным, выступившим инвестором, он основал в 2013 году. Сеть насчитывает 14 клиник в Москве, Подмосковье и Калуге. В нее также входит служба «Врач на дом». Согласно Vademecum, в 2023 году сеть стала 47-й по выручке, достигшей 1,36 млрд руб. Год к году показатель вырос на 8%.

Рынок платных медицинских услуг растет быстрее. Согласно Росстату, в 2023 году его объем в текущих ценах увеличился на 15%, до 1,4 трлн руб. Численность приемов, по оценке Businesstat, выросла на 1,5%, до 262,2 млн. Объем сборов по ДМС прибавил 18,6%, до 253,3 млрд руб., число заключенных договоров — 6,5%, сообщал ЦБ.

Именно на работу с ДМС, по словам Владимира Гераскина, ориентировался Олег Кайбелов, участвуя в управлении «АВС-Медициной». Он делал акцент на развитии поликлинического формата, привлекательного для страховых компаний, поясняет эксперт. ДМС, по оценке Дарьи Шубиной, занимает в структуре выручки «АВС-Медицины» 45%. Господин Гераскин не исключает, что подход мог войти в противоречие с видением Владимира Воронина, которому, возможно, стало интересно масштабирование медицинского бизнеса по образу крупнейших игроков.

Владельцы «АВС-Медицины» еще год назад вели переговоры о возможной продаже бизнеса, знает Владимир Гераскин. Тогда, по его словам, подобные сделки оценивались по мультипликатору 6–7 к EBITDA, речь шла о 2–2,5 млрд руб. Сейчас, с повышением ключевой ставки, более актуален показатель в 4–5 EBITDA, говорит эксперт. Приобретение «АВС-Медицины» может быть интересно лидерам рынка медицинских услуг, считает Дарья Шубина. Но если цели быстро продать актив не стоит, ее вывод в число крупнейших игроков потребует значительных инвестиций в расширение инфраструктуры, экспансию, поиск нового эффективного формата, перечисляет она. Занять существенную долю на конкурентном рынке столицы, по мнению эксперта, может быть непросто.

Полина Гриценко