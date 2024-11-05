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Коммерсантъ FM
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«Яблочный» не спас

Продажи российских ноутбуков впервые обогнали американские

Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев пусть символически, но обошли американские Dell, HP и Apple, составив соответственно 11,6% рынка против 10%. Отечественным брендам помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность. Безоговорочное лидерство же (более 70%) по-прежнему удерживают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и др.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С января по середину октября 2024 года в России продано 2,58 млн ноутбуков на 163,3 млрд руб., что уже на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% в штуках, рассказали “Ъ” в «Марвел-Дистрибуции». При этом, отечественные ноутбуки занимают уже 11,6% рынка, перегнав, таким образом, американские: совокупная доля Apple, Dell, HP и других в штуках не превышает 10%. В 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. В прошлом году американские вендоры занимали 13%, российские — 7%, отмечают в «Марвел-Дистрибуции».

Среди наиболее выросших брендов отмечаются Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом основную долю (70–72%) занимают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и др. В апреле “Ъ” сообщал, что тайваньский бренд ноутбуков Asus обошел своего соотечественника MSI как лидера российского рынка. Тогда Asus занял 17,5% рынка в штуках, а MSI — 7,8% (см. “Ъ” от 15 апреля).

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за девять месяцев продаж было реализовано 290 тыс. отечественных ноутбуков на 12,9 млрд руб., что больше на 29% в штуках и на 64% в деньгах относительно аналогичного периода прошлого года.

В топ среди российских вендоров вошли OSiO, Digma, Irbis и Fplus. «У отечественных лэптопов нет проблем с сервисом и гарантией — детали всегда есть в наличии. Также государственные предприятия и компании активно переходят на решения из РФ, что способствует росту продаж данной категории»,— подчеркивает руководитель категории «Ноутбуки» «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев.

Продажи ноутбуков Digma и Digma Pro в 2024 году увеличились почти на четверть, в том числе из-за возросшей рекламной активности, отмечают представители бренда. По их ожиданиям, количество реализации продолжит расти, но за счет чего именно, в компании не пояснили.

По оценкам руководителя департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова, в 2024 году в РФ было продано около 3 млн ноутбуков, а доля российских устройств занимает примерно 10% от них. Основным каналом реализации стали маркетплейсы и федеральные сети по продаже электроники. «Увеличение доли российских ноутбуков произошло в основном за счет колоссального роста продаж в низком ценовом сегменте 25–30 тыс. руб.»,— отмечает он. Нишу ушедших американских брендов постепенно начали замещать российские и китайские B-бренды. По его оценке, отечественные продолжат укреплять свои позиции, однако некоторые вендоры скоро могут перестать быть представлены на рынке: бизнес по производству ноутбуков высококонкурентный.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в конце 2023 года (цитата по «Российской газете»):

«Мы спокойно можем чувствовать себя в сегментах компьютерной техники».

Вице-президент дистрибутора OCS Ольга Доровская сообщила, что 24% продаж ноутбуков в их компании пришлось на российскую продукцию. При этом более половины спроса обеспечил корпоративный сегмент. Рост продаж в потребительском сегменте госпожа Доровская связывает с тем, что российские компании начали активнее выходить в прямые продажи. «До 2022 года отечественные производители ориентировались на коммерческий сегмент, однако с уходом иностранных вендоров освободился и этот рынок»,— добавляет она. Однако подчеркивает, что потребителям сложнее доверять отечественным брендам, поэтому закрепиться в рознице российским ноутбукам получится только в ближайшие три-четыре года при активной маркетинговой поддержке.

Тимофей Корнев

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