Автомобили подрезали сентябрь

Рынок новых легковых автомобилей, вопреки мнению многих участников рынка, не сбавил темпы роста в октябре, а установил новый рекорд за 3,5 года — 171,18 тыс. штук. Эксперты связывают показатели с включением в статистику машин, проданных в конце сентября, а также ожиданием дальнейшего роста цен. Но ажиотаж будет недолгим, уверены дилеры, которые уже фиксируют снижение трафика в автосалонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 13,5% к прошлому месяцу, до 171,18 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Результат стал лучшим за последние 3,5 года, немного не дотянув до рекорда апреля 2021 года, когда было реализовано 171,5 тыс. легковых машин. Относительно октября 2023 года продажи выросли на 52,4%. За десять месяцев объем рынка увеличился на 59,8%, до 1,33 млн штук.

Высокие показатели были достигнуты благодаря первой неделе месяца, за которую было продано почти 50 тыс. новых легковых автомобилей, пояснили “Ъ” в «Автостате».

По данным агентства, это лучший результат с начала 2022 года. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что рекордные цифры связаны с включением в статистику фактических продаж конца сентября: на учет эти машины вставали в начале октября.

Прогнозируемого охлаждения спроса на рынке не произошло из-за ожидания дальнейшего роста цен на новые автомобили на фоне ослабления рубля и дальнейшего увеличения ставки ЦБ, что сделает кредиты менее доступными, считает аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов. Также, по его словам, на спрос повлияло желание граждан купить автомобиль, ввезенный до индексации ставки утильсбора с 1 октября, то есть по более низкой стоимости.

В ГК «Рольф» и ГК «Авилон» говорят о росте корпоративных продаж. По словам директора департамента по продаже новых автомобилей ГК «Рольф» Николая Иванова, в прошлом месяце компания вышла на рекордные результаты по году, в том числе благодаря реализации новых машин для корпоративных клиентов.

«На рынке фиксируется снижение активности продаж в секторе физлиц, продажи корпоративные, наоборот, подросли за счет наработок прошлых периодов»,— добавляет замгендиректора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Ренат Тюктеев.

По данным «Автостата», в октябре лидером рынка остается Lada, реализация новых машин бренда увеличилась на 30% год к году, до 44,8 тыс. автомобилей. В АвтоВАЗе отчитались о продаже 42,88 тыс. штук, включая легкие коммерческие автомобили Lada Largus. Второе место и лидерство среди иномарок за китайским Haval, продажи которого выросли на 85,6%, до 23,8 тыс. штук. Топ-3 закрывает Geely с результатом 17,16 тыс. машин — на 65,7% выше, чем в октябре прошлого года. Следом также идут бренды из КНР — Chery и Changan, реализация которых увеличилась на 39,4%, до 15,14 тыс. штук, и на 71,8%, до 10,98 тыс. штук, соответственно.

Топ-10 моделей по продажам новых легковых автомобилей по итогам сентября Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи в сентябре 2024 года (штук) Изменение год к году (%) Продажи в январе—сентябре 2024 года (штук) Изменение год к году (%) 1 LADA Granta* 21 199 14,6 170 128 3,6 2 Haval Jolion 11 387 81,6 73 533 79,9 3 LADA Vesta 11 335 62,4 105 118 282 4 Chery Tiggo 7 PRO Max 6 618 78,5 55 348 71,5 5 Chery Tiggo 4 PRO 5 332 43,6 43 349 72,4 6 Geely Monjaro 5 202 49,6 41 754 242,5 7 LADA Niva Travel 5 013 9,6 41 856 12,3 8 LADA Niva Legend* 4 930 16,6 39 208 31,4 9 Haval M6 3 662 102,4 31 660 594,6 10 Geely Coolray 3 522 16 23 651 -22,4 Открыть в новом окне *Включая автомобили, произведенные на базе LADA Granta и LADA Niva Legend. Источник: «Автостат».

В агентстве уточнили, что восемь из десяти брендов, попавших в число лидеров рынка, показали в октябре положительную динамику. Сильнее всех на низкой базе вырос Belgee — в 20 раз, до 4,35 тыс. штук. А снижение продаж демонстрируют Omoda и Exeed — на 12,4%, до 4,19 тыс. машин, и на 22,5%, до 3,42 тыс. машин, соответственно. Первенство модельного рейтинга сохраняет Lada Granta. Второе место и лидер среди иномарок — Haval Jolion.

По мнению господина Беспалова, тренд авторынка на ближайшие месяцы — охлаждение спроса. Это подтверждает Николай Иванов, уточняя, что в ГК «Рольф» уже фиксируется падение трафика на 18% по сравнению с первыми днями октября. «Ноябрь пока видится в серых тонах. Уверен, что точно будет падение по итогам месяца»,— говорит он. По словам Рената Тюктеева, снижение активности на рынке отмечается со второй половины октября: трафик в автосалонах ГК «Авилон» падает четыре недели подряд. «Мы видим стагнацию в стоках производителей, проблемы с получением кредитов в частном секторе и дорогим финансированием для всех участников рынка»,— добавляет топ-менеджер. Снижение продаж новых автомобилей в ноябре относительно октября также прогнозирует господин Удалов, отмечая, что предпосылки к этому уже наблюдаются в статистике за начало ноября.

Наталия Мирошниченко