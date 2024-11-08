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Кино на экспорт

Сборы российских проектов за рубежом растут за счет анимации

Сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев достигли $15,3 млн против $11,8 млн за аналогичный период 2023 года. Ключевым рынком для экспорта остается Китай, а большую часть доходов продолжает приносить анимация. При этом в квартальном сравнении сборы отечественных проектов сократились: с $3,1 млн в апреле—июне до $1,1 млн в июле—сентябре. Причина — особенности цикла производства картин и неравномерное распределение их сборов в течение года.

Фото: Andy Wong / AP

Фото: Andy Wong / AP

“Ъ” ознакомился с данными «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) о сборах экспорта российского кино в 2024 году. Из них следует, что показатель за первые девять месяцев вырос год к году с $11,8 млн до $15,3 млн. Из них $3,1 млн пришлось на второй квартал и лишь $1,1 млн — на третий, уточнил представитель БК: «Среди анализируемых рынков Россия по уровню сборов от экспорта своего контента опережает сейчас только Мексику с $5,4 млн и Бразилию с $2,9 млн». При этом за аналогичный период испанские картины в зарубежном прокате привлекли $18,4 млн, а немецкие — $27,5 млн.

Первое место по сборам уже традиционно занимает франшиза «Маша и Медведь» ($2,8 млн), большая часть кассы этой анимации приходится на Мексику ($712 тыс.), Бразилию ($554 тыс.) и Перу ($352 тыс.). Второе место рейтинга сохраняют «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн), третье — анимация «Снежная королева: Разморозка» совместного производства студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и кинокомпании СТВ. Лента собрала в зарубежном прокате $2 млн.

Ольга Любимова, министр культуры РФ, в своем Telegram-канале 8 октября:

«Необходимое условие эффективного продвижения отечественного контента — возможность прямого диалога с контрагентами в самых разных странах».

Ведущим рынком для дистрибуции российского контента остается Китай: отечественные фильмы собрали там $1,8 млн. По итогам прошлого года лидером по этому показателю была Франция, где российские фильмы выручили около $12 млн. На втором месте — Бразилия, где сборы российских фильмов за неполный 2024 год достигли почти $1,2 млн. При этом топ-3 замыкает Мексика (по итогам полугодия делила место с Италией): российские картины привлекли в этой стране $1,15 млн.

Значительных изменений в первой десятке проектов по сборам за последние три месяца не произошло, говорит представитель БК: «Только мультфильм "Финник" ($542 тыс.) поднялся с девятой на седьмую строчку рейтинга». При этом замкнули десятку фильмов по сборам в зарубежном прокате различные ретроспективы и специальные показы российского и советского кино, следует из данных БК. Речь идет о таких картинах, как «Андрей Рублев», «Броненосец Потемкин», «Зеркало», «Иди и смотри», «Солярис» и др. Общая касса таких проектов в январе—сентябре составила $430 тыс., прокат шел в Австралии, Бразилии, Великобритании, США, Франции, Новой Зеландии и др. Комедия «Холоп-2» по итогам девяти месяцев покинула топ-10 проектов по зарубежным сборам.

Как работал «предсеансовый прокат» в РФ в первом полугодии

До пандемии экспорт составлял 20% прибыли российских анимационных проектов — сейчас показатель вырос до 30%, отмечала гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова (см. “Ъ” от 31 июля). Падение сборов российского контента за рубежом в третьем квартале гендиректор Роскино (представляет российскую индустрию на международных рынках) Эльза Антонова связывает с неравномерным распределением кинотеатральных сборов в течение года. В частности, они зависят от ряда факторов, уточняет топ-менеджер. «В зависимости от страны фильмам требуется разное время, чтобы попасть в широкий кинопрокат,— говорит госпожа Антонова.— К примеру, чтобы выйти в прокат в КНР, иностранный фильм должен пройти проверку госорганами этой страны и получить разрешение на показ».

Важен и цикл кинопроизводства, отмечает она, некоторые крупные проекты, запущенные 2–2,5 года назад, только готовятся к выпуску и смогут появиться на зарубежных рынках лишь в 2025 году.

Значительная часть мультфильмов, которые сейчас работают в международном прокате, присутствуют там уже достаточно давно, напоминает главный редактор БК Максим Острый. При этом очевидных перспектив для того, чтобы точкой роста стал кинематограф — полный метр или сериалы,— пока нет, считает он. «В то же время, судя по динамике второго и третьего кварталов, количества российской анимации для международного рынка не хватает»,— оценивает Максим Острый.

Юлия Юрасова

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