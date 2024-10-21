Один день до саммита БРИКС в Казани

На XVI саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участники намерены обсудить актуальные международные проблемы и уделить особое внимание к обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. В рамках встречи также планируется рассмотреть взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга.

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Владимир Путин вылетит в Казань для участия в саммите сегодня вечером. График президента на саммите в Казани будет насыщенным, включая встречи с утра до вечера в течение трех-четырех дней как в одностороннем, так и многостороннем форматах.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин в последний день саммита БРИКС проведет семь двусторонних встреч с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, Генеральным секретарем ООН, премьер-министром Вьетнама. Также возможна беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

По итогам саммита планируют принять Казанскую декларацию. Особое внимание будет уделено расширению БРИКС за счет создания новой категории — «государства-партнеры».

Бразилию на саммите будет представлять министр иностранных дел страны Мауро Виейра. Министр уже прилетел в Казань, в аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет на мероприятие из-за травмы шеи, полученной в результате падения в ванной. Врачи рекомендовали президенту воздержаться от длительных перелетов, но он примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Прибывший вчера в Казань президент Республики Сербской Милорад Додик посетил выставку «Сделано в Татарстане». Выставка проходит на открытой площадке и в фойе Государственного Совета Татарстана. На выставке представлены работы 13 предприятий, включая КамАЗ, Зеленодольский судостроительный завод и Казанский вертолетный завод.

В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане уже прибыли в Казань.

Россия ожидает участия президента Киргизии Садыра Жапарова на саммите БРИКС. В ходе встречи с киргизским премьером Акылбеком Жапаровым в Москве Мишустин отметил, что президент Киргизии уже трижды посещал Россию в 2024 году, и выразил надежду на его присутствие на мероприятиях саммита.

Стало известно, что Индонезию на саммите БРИКС в формате «Аутрич»/«БРИКС плюс», который состоится 23–24 октября, представит новый министр иностранных дел Ретно Марсуди. Президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить встречу из-за занятости во внутриполитических делах после своей инаугурации.

К саммиту БРИКС «Почта России» выпустила марку с названием «Встреча глав государств БРИКС». Торжественная церемония гашения этой марки прошла сегодня в Госсовете Татарстана.

В Казани в последние дни перед саммитом БРИКС завершаются последние шаги, и главной интригой остается вопрос о том, успели ли достроить гостиницы у моста Миллениум.

Отели, расположенные у моста Миллениум в Казани, получили название Millennium Panorama Hotels и были классифицированы как пятизвездочные. Комплекс будет состоять из пяти зданий. Две башни гостиничного комплекса были построены к саммиту БРИКС, и их строительство уже завершено. Однако три других здания неподалеку от них еще не построены и закрыты полотнами.

Генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань», занимающегося данным объектом, Равиль Зиганшин на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал» о степени готовности отеля сообщил: «А вы сами не видите? Все сделано».

Рабочие же продолжают трудиться на всей протяженности нового отельного комплекса: в некоторых местах плитка еще не выложена, а в других идет отделка объекта. Строителям доставляют еду прямо на площадку, им приносят арбузы и плов в казанах.

Основными объектами мероприятия в центре Казани станут Казанский Кремль и Казанская ратуша. Неподалеку от них для гражданского транспорта перекрыты некоторые улицы и достопримечательности: жители передвигаются по центру города без особых ограничений, отмечая огромное количество сотрудников ГАИ и полиции.

Церемония открытия саммита пройдет в ратуше, где ранее были проведены работы по капитальному ремонту фасада и инженерных систем. Подъезд к площади Свободы, на которой расположена ратуша, затруднен: часть дорог перекрыта для автомобильного движения, а на некоторых участках вместо светофоров работают регулировщики.

На улице Кремлевской автомобильное движение также прекращено, за исключением редких служебных автомобилей, направляющихся в Казанский Кремль. Вход для посетителей с 21 по 24 октября закрыт, в результате чего множество туристов, не осведомленных об этом, вынуждены разворачиваться.

Туристы из Москвы, Челябинска и Тулы, общаясь с корреспондентом «Ъ Волга-Урал», отметили, что узнали о закрытии только на месте. «Мы проехали более тысячи километров и попали именно в эти дни, очень обидно, что не удалось посетить Кремль», — сообщила турист Светлана Ворошилова из Тулы.

Неподалеку от стен Кремля люди также обратили внимание на автомобиль Aurus. Заместитель премьер-министра Татарстана и министр промышленности и торговли республики сообщил, что на саммите БРИКС VIP-гостям будут предоставлены российские автомобили Aurus. Главам государств, приехавшим без собственных машин, предложат три модели: Aurus Arsenal, Senat Long и Komendant.

Сегодня в экстрим-парке «Урам» под мостом Миллениум царит необычная тишина. Несмотря на то, что парк открыт для посещения, посетителей практически нет.

Во время съемки экстрим-парка «Урам» корреспонденты «Ъ Волга-Урал» были остановлены сотрудниками Росгвардии. После проверки документов корреспондентов отпустили, однако не рекомендовали во время саммита фиксировать на камеры сотрудников служб и их местоположение.

Сегодня в центре Казани, на пересечении улиц Островского и Университетской, произошла авария на сетях водоснабжения. Рабочие вскрыли асфальт и устраняют проблему. Пресс-служба МУП «Водоканал» сообщила «Ъ Волга-Урал», что завершение работ запланировано сегодня в 23:00.

Влас Северин